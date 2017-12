Aposta da Netflix, série cyberpunk ‘Altered Carbon’ ganha trailer

No distante século XXV, a consciência pode ser digitalizada e aplicada a um novo corpo. Logo, a morte é um conceito relativo. A estranha vida eterna é o fio condutor de Altered Carbon, produzida pela Netflix. A série de ficção científica está prevista para chegar ao site de streaming em 2 de fevereiro.

Adaptação do livro cyberpunk Carbono Alterado (publicado no Brasil pela Bertrand), do escritor Richard K. Morgan, a trama acompanha a história de Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman), um antigo guerreiro interstelar derrotado em uma rebelião contra a nova ordem mundial. Sua mente é despertada em um novo corpo por Laurens Bancroft, um homem muito rico que foi assassinado e pede ao soldado que investigue o caso. Confira em primeira mão abaixo o primeiro trailer da série e fotos: