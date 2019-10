Anitta protagoniza cenas quentes com Vitão em novo videoclipe

O cantor Vitão divulgou nesta sexta-feira, 4, o videoclipe da canção Complicado, sua parceria musical com Anitta. O vídeo, que angariou 160 mil visualizações em quatro horas, mostra a dupla trocando carícias e beijos calientes (enquanto cantam sobre um casal que sofre por seus desencontros.

“O seu corpo, no meu corpo, nosso corpo vira/ Tudo que a gente nunca foi só”, canta Vitão, ao que Anitta responde “Eu odeio planejar, gosto mais de deixar a vida levar/ Mas, se ela me levar até você, te levo até onde você quiser”.

“Estou muito ansioso com o lançamento, por várias razões. Pelo fato de ser uma música que eu gosto muito, que escrevi com amigos muito próximos, o que já a torna muito mais especial. Além disso, ter a Anitta junto nessa parceria, de tê-la somando demais nessa música, de todas as formas, musicalmente, no marketing, em tudo”, disse o cantor paulistano. Antes da estreia do vídeo, a assessoria do cantor tinha vazado uma cena de beijo. O momento suscitou boatos de que a namorada de Vitão teria terminado o relacionamento porque achou a filmagem “real” demais. Ela nega que esse tenha sido o verdadeiro motivo do fim do namoro. Mas Vitão chegou a declarar a imprensa que seus beijos com Anitta não tiveram nada de técnico.

Complicado foi gravado no Museu Castelinho, localizado na cidade de Paranapiacaba, em Santo André, na região metropolitana de São Paulo – foi a primeira vez que a locação foi utilizada para filmagens.