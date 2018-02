Anitta para bloco, denuncia furto na multidão e dá sermão

Anitta arrastou uma multidão no sábado com no Bloco das Poderosas, no Rio de Janeiro. Em cima do trio elétrico, a cantora parou a apresentação para denunciar um furto de celular de um fã, que estava acompanhando a folia. “Roubaram o celular? Polícia aí na frente, olha o rapaz de cabelo vermelho na frente de vocês”.

Além de ajudar a recuperar o aparelho, a cantora ainda aproveitou a oportunidade para dar uma lição de moral nos fãs. “De onde vocês vieram, eu também vim, o Nego do Borel também veio, a Jojo Todynho também. Mas isso não quer dizer que a gente tem que pegar o que é dos outros. Se as pessoas nasceram com mais oportunidade, a gente que corra atrás e é isso.”

Vestida com um biquíni de fita, como no clipe do funk Vai Malandra, Anitta levou uma multidão para as ruas no Rio de Janeiro, onde cantou sucessos da carreira e ainda contou com a participação do grupo Harmonia do Samba.