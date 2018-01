Andréa Nóbrega é internada com suspeita de H1N1

A atriz Andréa Nóbrega foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na última sexta-feira (12). De acordo com publicação no Instagram, ela está com suspeita da gripe H1N1 e aguarda o resultado de exames.

“Parece piada. Na quinta feira (14), vim para o hospital cuidar da Maria Fernanda, que está internada para tratar de uma infecção renal. Minha filha está no quarto e eu estou isolada em outro devido à suspeita de H1N1. É muito triste!”, disse a atriz ao site da revista Caras. Ela ainda informou que não há previsão de alta.

Na rede social, ela aproveitou para agradecer a atenção e tranquilizar os seguidores. “Apesar da suspeita eu estou bem. Obrigado pelas orações e mensagens positivas”, disse.