Andréa Nóbrega é diagnosticada com influenza A

Andréa Nóbrega foi diagnosticada com Influenza A, informou sua assessoria de imprensa. A empresária e atriz foi internada na última sexta-feira com suspeita de H1N1. Ela continua sob tratamento no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, aos cuidados da equipe do médico Roberto Kalil. Não há previsão de alta.

Andréa falou sobre a suspeita em uma publicação no Instagram. “Parece piada. Na quinta feira (14), vim para o hospital cuidar da Maria Fernanda, que está internada para tratar de uma infecção renal. Minha filha está no quarto e eu estou isolada em outro devido à suspeita de H1N1. É muito triste!”, disse a atriz ao site da revista Caras. Na rede social, ela aproveitou para agradecer a atenção e tranquilizar os seguidores. “Apesar da suspeita eu estou bem. Obrigado pelas orações e mensagens positivas”, disse.