Altos e baixos de Britney Spears vão virar filme em 2017

zoom_out_map 1/21 A cantora americana Britney Spears, durante sua apresentação no Billboard Music Awards, realizado em Las Vegas (EUA) - 22/05/2016 (Kevin Winter/Getty Images)

zoom_out_map 2/21 Capa do álbum Oops..I Did It Again, de Britney Spears, lançado em 2000 (Reprodução/VEJA)

zoom_out_map 3/21 Britney Spears com problemas no zíper (VEJA.com/Reprodução)

zoom_out_map 4/21 Britney Spears em show em Las Vegas (Getty Images/VEJA)

zoom_out_map 5/21 Britney Spears durante cerimônia do VMA e na capa da revista Womens Health (Danny Moloshok/Reuters / Reprodução/Instagram/VEJA)

zoom_out_map 6/21 A cantora Britney Spears no prêmio The Peoples Choice Awards​ (Christopher Polk/Getty Images/VEJA)

zoom_out_map 7/21 A cantora Britney Spears no prêmio The Peoples Choice Awards​ (Kevork Djansezian/Reuters/VEJA)

zoom_out_map 8/21 A cantora Britney Spears, que deve fazer residência em Las Vegas (Getty Images/VEJA)

zoom_out_map 9/21 No início de sua carreira, em 1999: ainda com jeito de garota, ela se tornou um fenômeno da música pop (Foto: Joey Terrill/WireImage/VEJA)

zoom_out_map 10/21 Em 2003, Britney mostrou os primeiros sinais de rebeldia: deu um beijão em Madonna durante o MTV Vídeo Music Awards (Foto: Scott Gries/Getty Images/VEJA)

zoom_out_map 11/21 O desleixo de Britney registrado em maio 2006 já dava indícios de uma crise (Foto: Mel Bouzad/FilmMagic/VEJA)

zoom_out_map 12/21 Diga-me com quem andas: em 2006, Paris Hilton, afeita a escândalos, tornou-se amiga inseparável de Britney Spears (Foto: Reprodução/VEJA)

zoom_out_map 13/21 Paris tornara-se companhia indispensável de Britney. As loiras eram frequentemente flagradas sem calcinha e saindo bêbadas de boates americanas (Foto: Splash News/VEJA)

zoom_out_map 14/21 Após ter passado um dia internada em uma clínica de desintoxicação, em fevereiro de 2007, Britney foi a um salão de beleza na Califórnia e raspou o próprio cabelo (Foto: Reprodução/VEJA)

zoom_out_map 15/21 Em um momento de fúria, Brtiney atacou o carro de um paparazzo, em fevereiro de 2007 (MBF-AlphaX/X17online.com/VEJA)

zoom_out_map 16/21 Britney começou a dar a volta por cima ainda em 2007, quando gravou o álbum Blackout e emplacou os sucessos Gimme More e Piece of Me (Foto: Frank Micelotta/Getty/VEJA)

zoom_out_map 17/21 A cantora passou a oscilar entre momentos de glamour e decadência. Mesmo depois de se reerguer, Britney continuou a aparecer com ar desarrumado. Acima, devorando um lanche, em outubro de 2007 (Jose-MBF/X17online.com/VEJA)

zoom_out_map 18/21 Britney Spears chega ao tribunal de Los Angeles, em 2008. Após perder a guarda dos filhos no ano anterior para o ex-marido, Kevin Federline, cantora travou uma batalha na Justiça pela guarda das crianças (Foto: Gabriel Bouys/AFP/VEJA)

zoom_out_map 19/21 Britney fez uma participação especial no seriado Glee. Acima, a cantora reencena seu clipe Me Against the Music, que foi gravado com Madonna em 2003 (Foto: Divulgação/VEJA)

zoom_out_map 20/21 Recentemente, os fotógrafos flagraram a situação lamentável do cabelo da cantora. As madeixas ainda não cresceram e o mega hair utilizado por Britney não está bem cuidado (britneyspears.com.br/VEJA)