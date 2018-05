Alok lamenta perda do primeiro filho, ainda na barriga: ‘Não resistiu’

Não foi o Dia das Mães esperado por Romana Novais, mulher do DJ Alok, mas o músico foi ao Instagram parabenizá-la da mesma forma, e também confirmar os rumores de que a criança que o casal esperava não resistiu. Romana estava grávida de sete semanas, de uma gestação considerada de risco, e perdeu o bebê — abortos espontâneos são comuns no início de uma gravidez, por isso muitas mulheres esperam completar três meses de gestação antes de anunciar.

“Essa é a primeira vez que me manifesto em relação à notícia que vazou de que eu e a Romana estaríamos à espera do nosso primeiro bebê…. E é com uma enorme dor no coração que venho comunicar que o nosso bebê não resistiu”, escreveu Alok no Instagram, ao lado de uma foto de uma fonte de luz.

“E a luz que surgiu trazendo o verdadeiro sentido das nossas vidas se foi, mas novas luzes virão. O sentimento de pai permanece e meu amor por você aumenta Romana… Feliz dia das mães minha guerreira. Te amo. ❤”