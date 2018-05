Ah-ai: Silvio Santos deve ganhar musical milionário

Silvio Santos ganhará um musical sobre a própria vida. E de orçamento milionário. O projeto do espetáculo que contará a história do apresentador recebeu aval do Ministério da Cultura para captar cerca de 6,7 milhões de reais, de acordo com o Diário Oficial da União publicado nesta quarta-feira.

O musical deverá passar por uma temporada no Rio de Janeiro e outra em São Paulo. Nas duas cidades, ainda deverão ocorrer workshops de criação dramatúrgica para alunos de escolas públicas com a equipe do espetáculo.

Silvio Santos – O Musical ainda não teve a data de estreia divulgada. Agora, a Confraria de Artistas, responsável pelo projeto, deverá encontrar patrocinadores que queiram contribuir para a produção através de incentivos fiscais até o final de dezembro deste ano.