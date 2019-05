Série mais popular dos últimos anos, Game of Thrones atraiu milhões de espectadores, faturou os principais prêmios de televisão e lançou talentos. Para vários deles, foram oito anos interpretando os mesmos personagens, que os tiraram do completo anonimato e os levaram ao estrelato mundial. Alguns começaram o trabalho no seriado quando crianças e o terminam agora já como adultos, inclusive. Com projetos engatilhados ou já gravados, os atores, agora, precisam executar a difícil tarefa de se desvincular da produção da HBO, que exibe o último episódio da série no domingo, 19. Confira abaixo onde o público poderá ver os intérpretes de Jon Snow, Daenerys e companhia nos próximos anos:

Kit Harington (Jon Snow)

Jon Snow (Kit Harington) Jon Snow (Kit Harington)

Após oito temporadas de batalhas épicas e gravações exaustivas, Kit Harington anunciou uma pausa na carreira televisiva. “Eu acho que as pessoas que não trabalham com cinema ou televisão não sabem como é desorientador estar longe de casa o tempo todo”, disse em entrevista em novembro do ano passado. A vida “pós-GoT” do eterno Jon Snow inclui somente dois projetos, ambos finalizados: a peça True West, apresentada em Londres em dezembro de 2018, na qual Harington interpretou Austin, um roteirista que busca uma chance em Hollywood e mantém uma rivalidade com seu irmão, e a animação Como Treinar o Seu Dragão 3, na qual dublou o personagem Eret.

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) Daenerys Targaryen (Emilia Clarke)

Fora o papel de rainha dos dragões, que a consagrou em Hollywood, Emilia Clarke chamou atenção ao encarnar a inocente Lou Clark, no romance água com açúcar Como Eu Era Antes de Você (2016) e a personagem Q’ira, amante de Han Solo em Han Solo: Uma História de Star Wars (2018). A britânica continua a apostar em sua versatilidade com dois novos projetos: no filme que deve estrear ainda em 2019 Above Suspicion, baseado em fatos reais, Emilia dá vida a Susan Smith, uma mulher que se apaixona por um agente do FBI e o atrai para um conflito que acaba em assassinato; já em Last Christmas, a atriz volta a assumir seu lado doce para interpretar Kate, uma jovem adulta que trabalha como elfo em uma loja de Natal quando conhece Tom, seu perfeito oposto. O longa natalino é inspirado na música homônima do duo britânico Wham! e tem estreia prevista para novembro deste ano.

Lena Headey (Cersei Lannister)

Cersei Lannister (Lena Headey) Cersei Lannister (Lena Headey)

Com uma carreira extensa no cinema e na televisão, Lena Headey parece ter dado adeus à inescrupulosa Cersei Lannister sem olhar para trás – a britânica já tem três projetos anunciados. Em The Flood, com estreia marcada para 21 de junho, a atriz interpreta Wendy, uma oficial de imigração britânica que deve decidir o destino de um refugiado. “O que eu espero é que as pessoas reconsiderem como se sentem sobre alguém que perdeu tudo”, disse em entrevista à Variety. Já o longa Gunpowder Milkshake, previsto para 2020, retrata a rotina de uma dupla de assassinas composta de mãe (Lena Headey) e filha (Karen Gillan). No suspense Crooks, ainda em pré-produção, Lena dá vida a Blanche, uma garçonete que se envolve com um ladrão de cassinos e acaba ajudando em sua fuga.

Sophie Turner (Sansa Stark)

Sansa Stark (Sophie Turner) Sansa Stark (Sophie Turner)

Sophie Turner fez sua estreia como atriz em Game of Thrones, aos 15 anos. E foi graças à notoriedade que a série lhe trouxe que ela chamou a atenção dos produtores da franquia X-Men. Em 2016, ela estreou como a personagem Jean Grey em X-Men: Apocalipse, papel que ela reprisa agora em X-Men: Fênix Negra, com estreia marcada para 6 de junho no Brasil. Desta vez, no entanto, sua participação será maior, visto que o longa tem como trama principal a transformação maligna dos poderes de Jean, que a fazem se tornar uma Fênix Negra. Longe do universo Marvel, a britânica está escalada para dois filmes. No drama Broken Soldier, ela interpreta Penelope, uma jovem que luta contra traumas de seu passado quando conhece um ex-soldado que sofre de transtorno de stress pós-traumático (Mark Kassen). Já no suspense Heavy, a atriz mergulha de cabeça no mundo das drogas ao dar vida a Maddie, namorada do traficante Seven, que vê sua vida sofrer uma reviravolta quando um amigo de infância reaparece.

Peter Dinklage (Tyrion Lannister)

Tyrion Lannister (Peter Dinklage) Tyrion Lannister (Peter Dinklage)

Depois de interpretar um dos personagens mais populares de Game of Thrones, o americano já possui diversos projetos no forno: ele vai emprestar sua voz a personagens das animações Os Croods 2 e Angry Birds: O Filme 2, tal como já havia feito em A Era do Gelo. Além disso, o ator dará vida a Shorty, um caçador de recompensas que persegue uma gangue no longa The Thicket, ainda sem data de estreia definida. Mas o bom filho à casa torna: Dinklage volta à era medieval no maquiavélico The Dwarf, interpretando um homem que, após ganhar a confiança do príncipe, revela sua verdadeira índole e dá início a uma série de assassinatos e artimanhas que colocam o reino à beira de um colapso.

Maisie Williams (Arya Stark)

Arya Stark (Maisie Williams) Arya Stark (Maisie Williams)

Maisie não divide só o universo de Game of Thrones com a colega Sophie Turner (Sansa Stark): elas também compartilham o universo dos X-Men. Enquanto Sophie dá vida a Jean Grey, Maisie participa do spin-off da história, Os Novos Mutantes, com estreia marcada para 2020. No longa da Marvel, a atriz interpreta Rahne Sinclair, uma jovem que descobre seus poderes enquanto é mantida em um local secreto contra sua vontade. A britânica também participa do suspense The Owners, cuja trama gira em torno de dois amigos que planejam um roubo a uma grande propriedade, mas veem seus planos sair de controle quando os donos do local retornam antes do esperado.

Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister)

Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau)

Depois de dar vida a Jaime Lannister, o ator dinamarquês Nikolaj Coster-Waldau pareceu pegar gosto pelos filmes policiais, já que todos os seus projetos futuros são do gênero. Em Domino, com estreia prevista para maio nos Estados Unidos, Nikolaj interpreta Christian, um policial determinado a vingar o assassinato de seu colega Lars (Soren Malling), morto por um membro do Estado Islâmico. No longa Selvmordsturisten, cuja estreia ocorre em novembro, na Dinamarca, o ator vive o detetive Max, que, durante uma investigação privada, acaba deparando com um suspeito histórico de suicídios em um hotel de luxo de Copenhague. Em The Silencing, o dinamarquês interpreta um homem que se torna obcecado por rastrear um assassino que pode ter sido responsável pelo sequestro de sua filha. Encerrando a lista está o longa Notat, que narra a história real dos ataques terroristas promovidos pelo Estado Islâmico contra uma sinagoga na capital dinamarquesa em fevereiro de 2015. Nikolaj interpreta Rico, o policial que matou o atirador responsável pela tragédia.

Gwendoline Christie (Brienne de Tarth)

Brienne de Tarth (Gwendoline Christie) Brienne de Tarth (Gwendoline Christie)

Conhecida também por seu papel como Capitã Phasma na franquia Star Wars, os planos da atriz após Game of Thrones ficaram limitados, até o momento, a papéis coadjuvantes. Em The Personal History of David Copperfield, longa baseado na obra de Charles Dickens que deve estrear ainda neste ano, a britânica interpreta Jane Murdstone, irmã do padrasto do protagonista. No drama The Friend, que conta a história de um casal cuja mulher, Nicole (Dakota Johnson), descobre ter apenas seis meses de vida, Gwendoline está creditada no “elenco adicional”.

Isaac Hempstead Wright (Bran Stark)

Bran Stark (Isaac Hempstead Wright) Bran Stark (Isaac Hempstead Wright)

Aos 20 anos, o ator dá continuidade a sua carreira cinematográfica com dois projetos: o filme de ficção científica Voyagers, que acompanha a jornada de trinta crianças que são recrutadas para uma missão cujo objetivo é povoar um novo planeta, e o longa de ação The Blue Mauritius, cuja trama mostra a reunião de cinco ladrões internacionais que se reúnem para roubar o selo mais valioso do mundo, localizado na Cidade do Cabo.

Alfie Allen (Theon Greyjoy)

Theon Greyjoy (Alfie Allen) Theon Greyjoy (Alfie Allen)

O ator britânico se despede de Theon Greyjoy para assumir o papel de comandante nazista no filme Jojo Rabbit, com estreia marcada para novembro nos Estados Unidos, em uma trama que envolve uma família que esconde uma menina judia em seu porão durante a II Guerra Mundial. Allen também está escalado para o filme How To Build a Girl, baseado no livro homônimo, em que interpreta o astro do rock John Kite, um dos interesses amorosos da protagonista Johanna Morrigan (Beanie Feldstein).

Despedidas anteriores

Conhecida – e popularizada – por seu desapego quando o assunto é personagem, Game of Thrones foi eliminando, ao longo das temporadas, em reviravoltas e batalhas sanguinárias, vários de seus heróis e vilões. Confira o que fizeram alguns desses atores depois de sua passagem pela série:

Sean Bean (Ned Stark)

Sean Bean como Ned Stark em cena de ‘Game of Thrones’ Sean Bean como Ned Stark em cena de ‘Game of Thrones’

Sean Bean era o rosto mais conhecido no elenco da série quando ela estreou, muito por causa de sua interpretação de Boromir na trilogia O Senhor dos Anéis. Em Game of Thrones, seu personagem, Ned Stark, era tido por muitos como o protagonista da história, e sua morte logo na primeira temporada foi o momento em que o programa realmente mostrou a que veio. Após o seriado, entre seus principais papéis na TV estão o padre Michael na série Broken e o detetive John Marlott em As Crônicas de Frankstein. Já no cinema, o ator esteve no elenco de Silent Hill: Revelação (M.J. Bassett) junto com Kit Harington (o Jon Snow), além de outros títulos, como O Destino de Júpiter (das irmãs Lana e Lilly Wachowskis) e Perdido em Marte (Ridley Scott).

Richard Madden (Robb Stark)

Richard Madden como o rei Robb Stark Richard Madden como o rei Robb Stark

Uma das vítimas do Casamento Vermelho, Robb Stark encontrou seu destino trágico e sua morte chocou os espectadores. Na vida real, porém, seu intérprete deixou a produção e encontrou em outros projetos um futuro, ao que tudo indica, promissor na carreira. Na televisão, sua interpretação na série Segurança em Jogo (2018) como David Budd, guarda-costas da secretária do Ministério de Administração Interna do Reino Unido, rendeu a ele um Globo de Ouro. Já no cinema, um de seus papéis de destaque foi como o príncipe em Cinderela (2015), filme da Disney em que atuou com atrizes como Lily James, Cate Blanchett e Helena Bonham Carter. Neste ano, o britânico está no elenco do longa Rocketman como o empresário de Elton John, John Reid, com quem o cantor manteve um relacionamento por um período.

Michelle Fairley (Catelyn Stark)

A atriz Michelle Fairley como Catelyn Stark A atriz Michelle Fairley como Catelyn Stark

Atriz notável no teatro, Michelle Fairley participou de diversas séries britânicas antes de Game of Thrones, além de ter feito uma participação em Harry Potter e as Relíquias da Morte, Parte 1 (2010), como a mãe de Hermione Granger (Emma Watson). Seu papel mais conhecido, no entanto, foi como a mãe da família Stark, brutalmente assassinada no episódio do Casamento Vermelho, na terceira temporada. Depois disso, Fairley participou de séries conhecidas, como Suits e 24 Horas: Viva um Novo Dia e esteve no elenco de filmes como Sangue e Honra 2 (de Jonathan English), o indicado ao Oscar Philomena (de Stephen Frears) e No Coração do Mar (de Ron Howard).

Jack Gleeson (Joffrey Baratheon)

Jack Gleeson como o rei Joffrey Baratheon Jack Gleeson como o rei Joffrey Baratheon

O ator Jack Gleeson, que interpretava o odiado rei Joffrey Baratheon, não fez nenhum outro projeto após a morte de seu personagem na quarta temporada, mas por vontade própria. Em uma entrevista à revista americana Entertainment Weekly na época de sua saída do seriado, ele contou a decisão de se “aposentar”. “Eu tenho atuado desde que tinha 8 anos de idade. Apenas parei de me divertir como antes”, afirmou. “Quando você faz de algo o seu ganha-pão, muda sua relação com isso. Não é que eu odeie (atuar), apenas não quero mais fazê-lo.”

Pedro Pascal (Oberyn Martell)

O ator Pedro Pascal como Oberyn Martell O ator Pedro Pascal como Oberyn Martell

Ator vindo do teatro, o chileno Pedro Pascal havia feito pequenas participações em séries antes de Game of Thrones, como The Good Wife e CSI: Investigação Criminal. Mas foi o personagem Oberyn Martell no drama da HBO que o tornou conhecido e ajudou a alavancar sua carreira. Após a morte de Oberyn na reta final da quarta temporada – um dos momentos mais chocantes da série -, seu papel mais importante foi como o agente Javier Peña em Narcos. No cinema, ele participou de títulos como A Grande Muralha (de Yimou Zhang), de 2016, e Kingsman: O Círculo Dourado (de Matthew Vaughn), de 2017, e agora está escalado para a sequência de Mulher-Maravilha (de Patty Jenkins), prevista para 2020.

Jason Momoa (Khal Drogo)

Jason Momoa no papel de Khal Drogo Jason Momoa no papel de Khal Drogo

Jason Momoa foi um dos atores que mais se deram bem na jornada “pós-GoT”. Desde 2017, o ator encarna o herói da DC Aquaman, primeiro em Liga da Justiça e depois no primeiro filme-solo do personagem, em 2018. Uma sequência já foi anunciada e está prevista para estrear em 2022. Também desde 2017, ele interpreta o protagonista Declan Harp no drama histórico e de aventura Frontier, parceria entre a Netflix e o Discovery Channel Canada que aborda o comércio de peles na América do Norte por volta de 1700. Ainda no universo televisivo, ele estrelará a série See, do novo serviço de streaming da Apple, o Apple TV+, a ser lançado ainda neste ano. O drama se passará séculos após um vírus ter varrido da Terra a maior parte de seus habitantes, deixando os únicos sobreviventes cegos, e Momoa viverá Baba Voss, descrito como um guerreiro, líder e guardião destemido.

Rose Leslie (Ygritte)

A personagem Ygritte, interpretada pela atriz Rose Leslie A personagem Ygritte, interpretada pela atriz Rose Leslie

Em 2010, Rose Leslie deu vida a uma das empregadas da mansão da família Crawley em Downton Abbey, mas a atriz ficou mais conhecida por sua passagem por duas temporadas de Game of Thrones. Sua personagem, Ygrite, fazia parte do povo livre conhecido como os “selvagens” e teve um breve romance com Jon Snow – relacionamento que saiu das telas e se concretizou também na vida real, com Harington e Leslie se casando no ano passado. Ygrite morreu na quarta temporada, e desde então o trabalho mais importante da atriz tem sido na série The Good Fight – derivada do drama jurídico The Good Wife -, como a jovem advogada Maia Rindell.

Iwan Rheon (Ramsay Bolton)

Iwan Rheon como o sádico Ramsay Bolton Iwan Rheon como o sádico Ramsay Bolton

Um dos trabalhos mais conhecidos do ator Iwan Rheon antes de encarnar o sádico Ramsay Bolton havia sido na série de fantasia Misfits, em que ele vivia o personagem Simon Bellamy. Sua saída de Game of Thrones aconteceu em um dos episódios mais aclamados da série, Battle of The Bastards (sexta temporada), que apresentou a luta de Jon Snow contra Bolton pela retomada de Winterfell. Em 2017, ele deu vida ao personagem Maximus, um dos protagonistas da série da Marvel Inumanos.

Finn Jones (Loras Tyrell)

O personagem Loras Tyrell, interpretado pelo ator Finn Jones O personagem Loras Tyrell, interpretado pelo ator Finn Jones

De cavaleiro medieval a super-herói da Marvel: após seu personagem Loras Tyrell ser uma das vítimas da explosão causada por Cersei ao Septo de Baelor, na sexta temporada de Game of Thrones, o ator Finn Jones voltou ao mundo das séries em Punho de Ferro (2017), da Netflix. A história sobre o jovem que luta contra o crime com suas habilidades marciais e a força do Punho de Ferro durou apenas duas temporadas, sendo cancelada em 2018. O personagem Danny Rand, no entanto, ainda participou de Luke Cage e Os Defensores (The Defenders), séries da Marvel que compartilham do mesmo universo de Punho de Ferro.

Natalie Dormer (Margaery Tyrell)

A atriz inglesa Natalie Dormer, famosa por interpretar a ambiciosa Margaery Tyrell em ‘Game of Thrones’ A atriz inglesa Natalie Dormer, famosa por interpretar a ambiciosa Margaery Tyrell em ‘Game of Thrones’

Antes de viver a rainha Margaery Tyrell, bastante querida entre os fãs, a atriz Natalie Dormer já contabilizava alguns papéis importantes. Na TV, ela foi personagem fixa por duas temporadas no drama histórico The Tudors, vivendo a rainha Anne Boleyn, esposa do Rei Henry VIII da Inglaterra. Já no cinema, ficou conhecida como a personagem Cressida nos dois últimos filmes da franquia Jogos Vorazes. Após Margaery ser uma das vítimas da explosão ao Septo de Baelor, os trabalhos mais importantes da atriz foram no cinema: em 2018, estrelou o terror Paciente Zero (de Stefan Ruzowitzky) e o suspense Na Escuridão (de Anthony Byrne). Ela ainda está no elenco do longa O Gênio e o Louco (de Eliza Merrett), com Mel Gibson e Sean Penn, que estreou em abril nos cinemas brasileiros.