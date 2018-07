‘A Outra Mulher’: Daniel Auteuil volta à direção em comédia francesa

O ator Daniel Auteuil volta a dirigir um longa, depois de cinco anos: a comédia A Outra Mulher. Na trama, o francês representa um homem casado de meia idade que, ao conhecer a nova jovem namorada do melhor amigo, se pega fantasiando sobre ela.

Com Gérard Depardieu (Saint Amour: Na Rota do Vinho, 2016) e Sandrine Kiberlain (A Viagem de Meu Pai, 2016), o longa acompanha os devaneios do protagonista, que ama a esposa, mas fica preso entre a vida real e os devaneios. Esse é o primeiro filme que Auteuil dirige desde o lançamento das duas primeiras partes da trilogia Marseille, Marcus e Fanny, de 2013.

A Outra Mulher estreia no dia 16 de agosto. Confira o trailer da produção, divulgado com exclusividade por VEJA: