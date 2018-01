A família-problema do ‘BBB18’

Em pouco mais de 24 horas, os primeiros participantes do Big Brother Brasil 18 já causaram controvérsia que vão além da polêmica que parte do público pode achar saborosa.

A família Lima – formada por Ayrton, o pai; Eva, a mãe; Ana Clara, a filha; e Jorge, o sobrinho – já coleciona controvérsias em um plano degradante, amplificadas na internet pelo público que vasculhou as redes sociais de seus integrantes ou que fez plantão no pay-per-view e no site do reality da Globo.

Assim que foi anunciada a entrada da família no programa, a internet explodiu em comentários principalmente sobre Ana Clara, que já era conhecida nas redes sociais, em especial no Vine. Postagens antigas da estudante de jornalismo vieram à tona – nas mensagens, ela fazia comentários preconceituosos, como “não suporto gorda que se acha magra e fica usando roupinha de magra” e “não vale ter peito se você é gorda”.

Em seguida, foi a vez de Ayrton ter sua vida vasculhada na internet. Usuários do Twitter, então, passaram a acusá-lo de homofobia. “Viado é ou não é viado? Qual a diferença do viado para a gay, o drag, o bi e do transsexual? Pra mim é tudo igual”, escreveu na rede social em 2010.

Viado é ou não é viado? Qual a diferença do viado para a gay, o drag , o bi e do transsexual? pra mim é tudo igual. — TIO AYRTON (@TIO_AYRTON) March 22, 2010

Pq q viado pode chamar viado de viado, e pq eu q sou macho, se chamar o viado de viado, é preconceito? vcs não acham isso uma viadagem? — TIO AYRTON (@TIO_AYRTON) March 22, 2010

Já dentro na casa, a família passou a ser observada de perto pelos espectadores. Muitos apontaram que o pai, Ayrton, mantinha uma relação próxima demais da filha, Ana Clara. À noite, enquanto dançavam, pai (com um copo de bebida na mão) e filha trocam um selinho prolongado. Em outro momento, Ayrton aparece deitado sobre a moça em uma das camas do confinamento, ao lado de Jorge, seu sobrinho, com movimentos que suscitaram os mais aviltantes questionamentos.

No Twitter, a hashtag #ForaFamiliaLima foi parar nos trending topics, a lista de assuntos mais comentados na rede social.

O tribunal das redes sociais costuma ser implacável e é pródigo em conclusões precipitadas. Os vereditos digitais sobre a família Lima talvez sejam pesados demais para um campeão de faturamento global como o Big Brother Brasil, recheado de anunciantes de peso.

Os quatro integrantes terão que disputar entre si a permanência na casa – somente dois ficarão, mas eles agirão como uma pessoa só: emitem apenas um voto na hora da formação do paredão e, se eliminados, deixarão a casa juntos. A votação para escolher quem vai permanecer fica aberta até domingo, quando o resultado será revelado.

Para a atração, talvez o melhor cenário seja quebrar logo esse núcleo tão polêmico.