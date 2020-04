‘1 Contra Todos’: ‘Brasil corrompido pauta a série’, diz diretor

Com a popularidade de 2 Filhos de Francisco, o diretor Breno Silveira passou a receber as mais diversas histórias reais de pessoas que acreditavam que suas vidas também dariam um filme. Entre elas, uma história virou série. Lançada em 2016, a produção 1 Contra Todos, da Fox, estrelada pelo ator Júlio Andrade, bebeu de uma trama real e absurda em sua primeira temporada. Cadu (Andrade) é um advogado que tenta a todo custo ser correto. Vítima de uma armação difícil de explicar – a polícia encontra uma tonelada de maconha no teto de sua casa –, ele ganha na cadeia o apelido de Doutor do Tráfico. Para sobreviver na prisão, ele aceita a fama e veste a carapuça do bandido poderoso. Da segunda temporada em diante a série se soltou da inspiração real para se reinventar juntamente com seu personagem: após a prisão, Cadu se envolveu com a política e, de fato, com o tráfico de drogas internacional. Agora, em sua quarta temporada, ele caminha para o encerramento da trama, acertando as pontas de sua trajetória.

“O Brasil é um país torto. Cadu é um herói torto, que conquista por ser carismático”, diz Silveira a VEJA. Para ele, o anti-herói é um espelho aumentado e, claro, exagerado do país. “Esse nosso Brasil corrompido pauta a série. O poder, a fama e o dinheiro são parte de um tempero deturpado da nossa cultura, que corrompe até pessoas de bom caráter. Parece que a formação do nosso povo é como a música do Chico Buarque, que diz: ‘um anjo safado decretou que eu tava predestinado a ser errado assim’.”

Andrade se despede do personagem e compara a jornada de Cadu a de seu protagonista Evandro, de Sob Pressão, da Globo. “O que o Evandro encara no hospital de Sob Pressão é a realidade do Rio de Janeiro, já 1 Contra Todos pega a realidade do noticiário nacional e ultrapassa os limites, para entregar entretenimento e reflexão.”

A mistura do roteiro, que até foi apelidado de “Breaking Bad brasileiro”, funciona: conquistou quatro indicações ao Emmy internacional e se tornou a série nacional da Fox de maior audiência. A quarta temporada está sendo exibida às sextas-feiras, às 22h30, no Fox Premium 2. Também é possível ver o capítulo novo e os antigos no aplicativo do canal. Para quem tem Globoplay, estão disponíveis por lá as três primeiras fases da série.