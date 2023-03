Podcast vai ensinar jovens a deter fake news e lidar melhor com a internet

Um projeto do Instituto Vero, fundado e apoiado por influenciadores como Felipe Neto e Nilce Moretto, vai ensinar os jovens a combater a desinformação na internet e orientá-los sobre como se relacionar de forma mais crítica e saudável com o universo digital. O podcast Curti, e Daí?, que estreia na terça-feira, dia 21 de março, terá como protagonistas alunos de escolas públicas e privadas de diferentes regiões realidades do país e influenciadores de variados perfis, além de entrevistas com especialistas.

O programa também pretende ser uma ferramenta para que educadores trabalhem nas escolas a educação para a internet. A proposta é levar o jovem a uma reflexão sobre a desinformação e outros temas ligados às mídias sociais, como filtros-bolha, cyberbullying e saúde mental, por meio de situações do seu cotidiano, como a repercussão no Instagram de fofocas da escola – exemplo que pode servir de ponto de partida para uma discussão sobre as consequências das fake news para a sociedade.

O podcast tem cinco episódios, que serão lançados quinzenalmente, às terças-feiras. Os influencers entrevistados foram Amanda Farah, que mistura política e estilo de vida e se diz “amante do universo da beleza real”; Rapha Vicente, que ficou famoso mostrando seu conteúdo na Favela da Maré, no Rio; Samela Sateré-Mawé, ativista e comunicadora indígena; Majucca, apresentadora do Art Attack, no Disney Plus; Eduardo Prado, vice-campeão do Masterchef, da Band; e William De Lucca, jornalista e ativista pelos direitos humanos.

Curti, e Daí? tem concepção e apresentação de Januária Alves e Laura Mattos, jornalistas reconhecidas na área da educação. Eliane Leme, jornalista premiada por sua carreira no rádio, também atuou na criação do podcast, além de ser responsável pela gravação e edição. “O projeto nasceu de uma conversa sobre a experiência dos jovens nas mídias. Queremos transformar a intensidade dessa vivência em dicas e reflexões úteis para essa geração, dentro e fora da sala de aula”, destaca Victor Vicente, head de comunicação do Vero.

Para Januária, os jovens têm lugar de fala no podcast. “Eles se expressam e refletem, junto conosco, sobre o que é estar no universo digital, sobre o que significa curtir, compartilhar e produzir conteúdo na internet. Isso é um grande exercício de educação midiática, pois o público-alvo é também coautor do conteúdo. É um podcast para jovens que vai fazer toda gente pensar sobre o que significa estar online no mundo em que vivemos”, diz Januária.

Para Laura Mattos, as conversas com os estudantes nas escolas mostraram que eles estão abertos a pensar sobre as redes sociais. “Eles se empolgavam para contar as histórias, os microfones foram muito disputados”, conta. “Houve momentos difíceis, em que se abriram sobre ataques que sofreram nas redes e cyberbullying”, diz. “Mas procuravam se ajudar e pensar juntos de que maneira poderiam melhorar a relação deles com esse universo digital”, afirma.

Eliana Leme conta que mais de 70 pessoas foram entrevistadas para os cinco episódios e mais de 30 horas de depoimentos foram gravados, por várias regiões do Brasil. “O objetivo na montagem final foi diversificar ao máximo as vozes, ideias e sotaques, sempre deixando os adolescentes como protagonistas”, diz.

