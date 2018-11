Internet e redes sociais foram temas de redação e questões do Enem

A internet foi um assunto abordado em diversos momentos da primeira prova do Enem, aplicada neste domingo 4 para estudantes em todo o Brasil. A tecnologia esteve presente no tema da redação, uma das partes que mais gera ansiedade e curiosidade nos participantes todos os anos. A proposta de escrita dissertativa-argumentativa foi a “manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet.”

As questões 28, 33 e 37 (numeração da prova amarela) também trouxeram o tema à tona, falando de redes sociais como o Twitter, reações a publicações no Facebook, opiniões e memes. Você se considera um heavy user das redes sociais? Acha que conseguiria responder as perguntas? Veja abaixo as questões e, em seguida, as respostas.

Questão 28

–

A resposta correta é a letra “A”, o “limite predeterminado de extensão do texto”

Questão 33

–

A resposta correta é a letra “E”, “variam na forma de apresentação de informações relevantes para esse público”.

Questão 37

–

A resposta correta é a letra “D”, a “comercialização de pontos de vista”