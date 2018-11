Enem 2018: Questões de linguagens têm diversidade como tema

Machismo, racismo, cultura LGBT, direitos humanos. Diversas questões do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que consiste em noventa perguntas nas áreas de linguagens e ciências humanas, versaram sobre esses e outros temas.

A escolha foi observada mesmo em questões que não tinham relação propriamente dita com a temática social de fundo. Em uma pergunta cujo objetivo principal era verificar se o estudante entendia a função de um resumo para um artigo acadêmico, o texto escolhido foi um intitulado “A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo”.

A resposta, segundo professores do Anglo Vestibulares, parceiro de VEJA para a correção da prova, era alternativa “A”, que destacava expressões responsáveis por denotar impessoalidade nesse tipo de texto.

–

Outro tema bastante presente foi a respeito da comunidade LGBT. Com o objetivo de analisar o que configura um dialeto e um patrimônio linguístico, o Enem 2018 perguntou aos estudantes sobre o “pajubá”, nome pelo qual é conhecido um conjunto de expressões mais afeitas a esse segmento da população, identificado pela prova como o “dialeto secreto utilizado por gays e travestis”

O estudante deveria dizer qual, das cinco alternativas propostas, representava uma característica que de fato permite ao pajubá configurar com o status de dialeto. Para os docentes do Anglo, essa foi uma pergunta que permitia múltiplas interpretações. No gabarito oficial, a alternativa considerada correta foi a de alternativa “C”. Veja a questão abaixo.

–

Interpretação de texto

Outra questão relacionada às questões de orientação sexual e identidade de gênero é a que trata da obra Amora, de Natália Borges Polesso. A escolha da organização do Enem foi pelo conto Vó, a senhora é lesbica?

O trecho deveria ser lido e interpretado para que, na resposta, fosse explícita qual a tensão fundamentada entre as personagens citadas e em qual perspectiva esta se baseava. Para os professores do Anglo, a resposta correta é a letra “B”. “A personagem da história conta que tinha receio de expor sua orientação sexual para a família, algo que já estava claro no ambiente escolar”, afirma o professor de Gramática Henrique Braga, que participou da correção das provas.