Enem 2018: Confira gabarito extraoficial do 1º dia de prova

Neste domingo 04, estudantes realizaram o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018. Os vestibulandos foram submetidos a noventa perguntas das áreas de Linguagens e Códigos e Ciências Humanas. Confira abaixo, em tempo real, o gabarito extraoficial do primeiro dia de prova a medida que as questões forem respondidas pelos professores do Anglo Vestibulares, parceiro de VEJA na cobertura. Correção já iniciada para as provas amarela e azul.