Estudantes do Enem 2021 querem faculdade em 2022 com aulas presenciais

Os jovens que fizeram o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2021 estão dispostos a entrar em uma faculdade já no primeiro semestre de 2022 e querem retomar as aulas presenciais, motivados principalmente pelo interesse em cursos como Medicina, Direito, Psicologia, Enfermagem e Medicina Veterinária, que exigem a presença nas salas de aula. É o que aponta uma pesquisa feita pela startup da área de educação Amigo Edu com estudantes fizeram o ENAE (Exame Nacional do Amigo Edu), simulado online e gratuito realizado pela Amigo Edu uma semana antes da primeira prova do ENEM.

Os dados coletados a partir das respostas de 4,981 estudantes ajuda a traçar um perfil de quem fez as duas provas. O levantamento mostrou que 52,5% dos entrevistados têm entre 18 e 24 anos, seguido pelo grupo entre 12 a 17 anos (37,5%). Apenas 10% têm mais de 25 anos. A maioria (41%) está cursando o terceiro ano do ensino médio, seguidos pela parcela de 35,6% que já tem o ciclo completo.

Além disso, 65% dos estudantes afirmaram que pretendem entrar na faculdade já no primeiro semestre de 2022. Há mais alunos interessados em ingressar no ensino superior no primeiro semestre de 2023 (12,3%) do que no segundo semestre de 2022 (10,9%). E 74,6% dos entrevistados disse que avalia instituições privadas.

Outro dado relevante aponta que 85,6% dos candidatos pretende iniciar seus estudos na modalidade presencial. A procura por cursos tradicionais, como Medicina (16%), Direito (9%), Psicologia (7%), Enfermagem e Medicina Veterinária (5% cada) reforça a percepção de que a necessidade de aulas presenciais estimulou a preferência sobre esse modelo de ensino sobre o semipresencial e o EaD (Ensino a Distância).