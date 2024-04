Bett Brasil 2024: inovação é o foco do megaevento que reúne 400 educadores

Começou nesta terça-feira, 23, a Bett Brasil, o maior evento de inovação e tecnologia para educação na América Latina. Guiado pelo tema “Inovação com propósito: educação em diálogo com as transformações sociais”, o encontro, em sua 29ª edição, vai até a próxima sexta-feira, 26, com mais de 400 educadores, especialistas e palestrantes, além de centenas de marcas expositoras no Expo Center Norte, em São Paulo. Dentre os temas em debate, estão modelos de aprendizagem, cultura digital, inteligência socioemocional e sustentabilidade. A programação inclui ainda a apresentação de um relatório inédito da OCDE, o grupo dos países mais ricos, sobre o candente assunto da saúde mental e sobre as habilidades socioemocionais.

Novidade desta edição, a Bett Brasil traz um espaço dedicado à educação pública, com palestras abertas e gratuitas. No auditório, acontecem sessões para debater e apresentar metodologias, ideias e bem sucedidos exemplos que florescem na rede pública. Em outro espaço, o projeto “Juventude Bett” vai dar protagonismo aos estudantes – serão ouvidos alunos com diferentes perfis e experiências, de modo a refletir a pluralidade nas escolas.

Ao todo, serão doze auditórios simultâneos. Dentre as entidades no rol dos participantes, estão o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC) e o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo (SIEEESP).

Nomes como Augusto Cury e Tabata Amaral estão entre os palestrantes brasileiros, assim como Cláudia Costin, Douglas Belchior e Maria Helena Guimarães de Castro. A lista internacional conta com Alicia Pizarro Dominguez, especialista venezuelana em tecnologia educacional, e Carmen Marta Lazo, professora sênior de jornalismo na Universidade de Zaragoza, na Espanha.

Em mensagem em vídeo direcionada ao ministro Camilo Santana e aos educadores presentes, a ministra da pasta na Estônia, Kristina Kallas, ressalta o uso em seu país da tecnologia, aliada a especialistas, que, segundo ela, devem seguir em seu papel central no ensino, para o desenvolvimento de habilidades muito além do conhecimento básico. “A educação pode te levar a alcançar qualquer coisa, independentemente da origem. Mas nem toda educação é uma boa educação. Para haver ensino de qualidade, é necessário trabalhar duro. Outro ponto crucial para um sistema educacional forte é a mentalidade dos estudantes, como eles participam de seu próprio processo de aprendizado”, afirmou Kallas. Segundo os últimos resultados PISA, estudantes da Estônia estiveram em 1º lugar no ranking de mindset de crescimento.

“Isso significa que nossos estudantes acreditam que a inteligência não é geneticamente adquirido, mas algo que se conquista com a educação”, reforça a ministra, que pontua a autonomia dada a professores e líderes em relação a gestão escolar e grade curricular, além da importância de um acesso igualitário às salas de aula, cada vez mais cedo.

PISA Socioemocional

Na área dedicada à educação pública, será apresentado o relatório PISA Socioemocional, feito pela OCDE e com foco na saúde mental. É a primeira vez em que o Brasil participa da pesquisa, realizada na cidade cearense de Sobral. A divulgação acontece no último dia de evento, 26 de abril, às 15h30, no painel “Lançamento de relatório da OCDE: como as avaliações socioemocionais podem apoiar políticas educacionais?”. Horas antes, na Bulgária, ocorre o lançamento mundial do estudo. Tais habilidades, cada vez mais presentes nas escolas, são essenciais para lidar com toda a complexidade do século XXI.