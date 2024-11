Guia de Fundos: Itaú Flexprev Active Fix equilibra risco e retorno com Selic alta

A alta dos juros aumentou a demanda por aplicações de renda fixa em geral, inclusive no crédito privado. Na negociação de dívida corporativa ou bancária, o mais atraente para os investidores é o chamado prêmio, a taxa “extra” paga em relação aos títulos públicos de prazo equivalente. O maior cuidado a ter é com o risco dos papéis. É com a criteriosa análise de oportunidades que equilibrem risco e retorno que o fundo Itaú Flexprev Active Fix obteve a liderança na categoria de fundos de previdência de renda fixa com crédito privado no Guia de Fundos VEJA NEGÓCIOS.

Na Itaú Asset Management, o trabalho de gestão do fundo é feito por uma equipe liderada por Fayga Delbem, superintendente de fundos de crédito da casa, com 250 bilhões de reais sob gestão: “Nosso horizonte de investimento é sempre de longo prazo e buscamos alocar recursos em companhias resilientes em diferentes cenários macroeconômicos”.

A reversão recente das expectativas para a taxa Selic, que saíram de uma esperada queda ao longo de 2024 para um cenário de alta contínua até 2025, já estava refletida nas estratégias do fundo. “Demos prioridade a companhias menos alavancadas”, afirma Delbem. “Evitamos empresas muito endividadas, que acabam comprometendo parte relevante de sua geração de caixa com as despesas financeiras.”

Segundo a gestora, o mercado tem boa possibilidade de crescimento e o crédito privado já compõe a carteira dos investidores “de forma permanente”, como resultado da expansão do universo de empresas e instituições que acessam o mercado de capitais para emitir títulos de dívida privada. “O mercado está mais maduro e mais profundo, o que permite estratégias diferenciadas de gestão, desde produtos de baixíssimo risco até os que investem em companhias em fase de maturação e mais arriscadas”, diz Delbem. A busca do equilíbrio entre riscos e retornos é um exercício diário que todo investidor deve fazer. Se contar com o auxílio de um bom gestor para isso, essa procura certamente se tornará melhor.

Onde encontrar: Itaú e parceiros do banco.

A metodologia usada por VEJA Negócios para definir os vencedores

Categoria Fundos de Ações: Absolute Pace FIA, da Absolute Investimentos

Categoria Fundos Multimercados sem Crédito Privado: JGP Max FIM, da JGP Gestão de Recursos

Categoria Fundos Multimercados com Crédito Privado: JGP Corporate Plus FIM CP, JGP Gestão de Crédito

Categoria Fundos RF sem Crédito Privado: BRAM FIRF Target, do Bradesco

Categoria Fundos RF com Crédito Privado: BRAM FIRF CP, do Bradesco

Categoria Fundos de Ações Previdência: Icatu Seguros FIA Prev, da Icatu Vanguarda

Categoria Fundos Multimercados sem Crédito Privado – Previdência: Absolute Prev FIM, da Absolute Investimentos

Categoria Fundos Multimercados com Crédito Privado – Previdência: BTG Pactual Cred Corp Prev FIM CP, do BTG Pactual Asset Management

Categoria Fundos RF sem Crédito Privado – Previdência: Santander Prev Equilínio FIRF, do Santander Brasil Gestão de Recursos

=Publicado em VEJA, novembro de 2024, edição VEJA Negócios nº 8