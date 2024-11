Guia de Fundos: Na segurança da renda fixa, BRAM FIRF Target lidera

O mercado de renda fixa costuma representar um porto seguro aos investidores. Isso porque essa é uma classe de investimento conservadora, em que títulos de dívida do governo, de empresas e dos bancos oferecem bom retorno para aqueles que adquirem esses papéis. No atual ambiente de incertezas do país, contudo, esses ativos devem ser selecionados com cuidado — uma tarefa que o Bradesco vem executando no BRAM FIRF Target, produto vencedor do Guia de Fundos VEJA NEGÓCIOS na categoria de fundos de renda fixa sem crédito privado.

O BRAM FIRF Target é um produto que recebe investimentos de outros fundos e que se dedica a explorar oportunidades principalmente entre títulos emitidos pelo governo, como aqueles ligados à taxa Selic. Trata-se de um momento propício para produtos como esse, já que a alta da inflação obrigou o Banco Central a apertar mais a política monetária, em um movimento de alta da Selic que deverá seguir pelo menos até o primeiro trimestre de 2025.

Para Victor Tofolo, chefe da área de Gestão de Crédito High Grade — títulos de crédito de melhor qualidade — da Bradesco Asset Management, a Selic deverá chegar a 12,5% no fim de 2025, indicando uma alta potencial de 1,25 ponto percentual em relação ao nível de novembro e 1 ponto percentual acima da mediana das expectativas do mercado.

Esses movimentos abruptos exigem que os gestores de fundos adotem estratégias capazes de se adaptar às mudanças, mesmo dentro da renda fixa. O avanço da Selic é uma oportunidade relevante para os investidores que querem bons retornos com baixa volatilidade, mas o momento exige uma estratégia cautelosa, segundo Tofolo. “Nos últimos anos, observou-se uma maior procura por produtos com viés mais conservador, após alguns anos de rentabilidade abaixo do esperado em fundos mais arriscados”, diz ele. Quem busca rentabilidade combinada com uma boa dose de conservadorismo encontra nos fundos de renda fixa uma excelente alternativa.

Onde encontrar: Bradesco.

Publicado em VEJA, novembro de 2024, edição VEJA Negócios nº 8