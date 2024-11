Guia de Fundos: JGP Max lidera na categoria de produtos multimercado

Criada em 1998, a JGP surgiu como uma gestora tipicamente macro, ou seja, que utiliza pesquisa macroeconômica para operar os mercados de moedas, juros e bolsas, em busca de oportunidades de lucro. Com o passar dos anos, a gestora passou a oferecer diversos produtos, desde fundos de ações até soluções financeiras mais sofisticadas, como crédito estruturado. Mas foi com as suas raízes que a JGP se destacou no Guia de Fundos VEJA NEGÓCIOS ao liderar a categoria de fundos multimercado sem crédito privado com o produto JGP Max.

O fundo integra, na verdade, um grupo de três produtos multimercado que têm a mesma estratégia, mas são destinados a públicos diferentes. O mais arrojado é o JGP Strategy. Na outra ponta, está o JGP Hedge, destinado a um público mais conservador e com menos tolerância à volatilidade. E, no meio do caminho, está o JGP Max, com volatilidade desenhada para perfis moderados. “Somos uma casa multigestora de verdade, com um grupo de gestores seniores, plenos e juniores”, afirma Evandro Mota, sócio e um dos responsáveis pelas estratégias de juros e moedas nos fundos multimercado da JGP. “Temos comitês e compartilhamos ideias, mas cada um é responsável pela sua própria gestão, que compõe o resultado do fundo.”

Como todo bom fundo multimercado macro, o JGP Max está pronto para enfrentar a difícil conjuntura para países emergentes que se desenha no horizonte após as eleições dos Estados Unidos. “Não estamos vendo um cenário de inflação e juros muito baixos”, diz. “É um ambiente mais complexo para emergentes que não fizeram a lição de casa.”

Continua após a publicidade

“Lição de casa”, para Mota, se refere à política fiscal expansionista de países em que os juros já estão elevados para conter a inflação, como é o caso do Brasil. “Estamos mais cautelosos”, afirma. Se, para alguns, ainda falta fazer a lição de casa, para a JGP isso definitivamente não é um problema.

Onde encontrar o fundo: Ativa, BTG Pactual, C6, Guide, Inter, Itaú, Modal, Órama, Toro e XP.

A metodologia usada por VEJA Negócios para definir os vencedores

Categoria Fundos de Ações: Absolute Pace FIA, da Absolute Investimentos

Categoria Fundos Multimercados com Crédito Privado: JGP Corporate Plus FIM CP, JGP Gestão de Crédito

Categoria Fundos RF sem Crédito Privado: BRAM FIRF Target, do Bradesco

Categoria Fundos RF com Crédito Privado: BRAM FIRF CP, do Bradesco

Categoria Fundos de Ações Previdência: Icatu Seguros FIA Prev, da Icatu Vanguarda

Categoria Fundos Multimercados sem Crédito Privado – Previdência: Absolute Prev FIM, da Absolute Investimentos

Categoria Fundos Multimercados com Crédito Privado – Previdência: BTG Pactual Cred Corp Prev FIM CP, do BTG Pactual Asset Management

Categoria Fundos RF sem Crédito Privado – Previdência: Santander Prev Equilínio FIRF, do Santander Brasil Gestão de Recursos

Categoria Fundos RF com Crédito Privado – Previdência: Itaú Flexprev Active Fix FIRF CP, do Itaú Unibanco Asset Management

Publicado em VEJA, novembro de 2024, edição VEJA Negócios nº 8