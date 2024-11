Guia de Fundos: Em produtos de previdência multimercado, Absolute Prev é vencedor

Controle de riscos, consistência e disciplina. Essas são algumas das características proeminentes do Absolute Prev, fundo de previdência gerido pela Absolute Investimentos em destaque entre os produtos de previdência do tipo multimercado sem crédito privado analisados no Guia de Fundos VEJA NEGÓCIOS.

O fundo de previdência da casa é, na verdade, um veículo que replica a estratégia conduzida no produto principal — nesse caso, o fundo multimercado macro Absolute Vertex. Eles são assim chamados porque operam diversas classes de ativos a partir de uma forte pesquisa macroeconômica, que busca assimetrias nos mercados de moedas, juros e bolsas, ou seja, distorções de preços que representem oportunidades de lucro. “Fazemos isso com disciplina para equilibrar uma boa performance com uma boa relação entre o risco e o retorno”, afirma Fabiano Rios, diretor de investimentos e gestor da Absolute.

A Absolute tem observado de perto alguns temas importantes para a gestão macro, como o crescimento robusto da economia dos Estados Unidos — que não deverá entrar em recessão, na visão otimista da casa. “Os lucros das empresas devem seguir com forte crescimento e estamos posicionados para capturar isso”, afirma Rios. Em relação ao Brasil, a gestora vê o mercado com preços “baixos”, mas com menos gatilhos que deem conforto para assumir mais risco. “A agenda fiscal é o ponto. É um erro muito grande acelerar gastos e gerar crescimento porque isso tem muito efeito inflacionário, e leva o Banco Central a subir os juros”, diz o executivo.

Continua após a publicidade

Rios, à frente da gestão macroeconômica da Abso­lu­te há doze anos e com trinta anos de experiência na indústria financeira, tem a particularidade de ter a origem da sua carreira no segmento de ações. “É um diferencial”, afirma. “Não só a maneira de pensar, mas a implementação das estratégias é diferente da de outros produtos, com ganhos descorrelacionados.” De fato, a abordagem tem se mostrado não só diferenciada, mas também lucrativa.

Onde encontrar o fundo: Icatu e XP.

A metodologia usada por VEJA Negócios para definir os vencedores

Categoria Fundos de Ações: Absolute Pace FIA, da Absolute Investimentos

Categoria Fundos Multimercados sem Crédito Privado: JGP Max FIM, da JGP Gestão de Recursos

Categoria Fundos Multimercados com Crédito Privado: JGP Corporate Plus FIM CP, JGP Gestão de Crédito

Categoria Fundos RF sem Crédito Privado: BRAM FIRF Target, do Bradesco

Categoria Fundos RF com Crédito Privado: BRAM FIRF CP, do Bradesco

Categoria Fundos de Ações Previdência: Icatu Seguros FIA Prev, da Icatu Vanguarda

Categoria Fundos Multimercados com Crédito Privado – Previdência: BTG Pactual Cred Corp Prev FIM CP, do BTG Pactual Asset Management

Categoria Fundos RF sem Crédito Privado – Previdência: Santander Prev Equilínio FIRF, do Santander Brasil Gestão de Recursos

Categoria Fundos RF com Crédito Privado – Previdência: Itaú Flexprev Active Fix FIRF CP, do Itaú Unibanco Asset Management

Publicado em VEJA, novembro de 2024, edição VEJA Negócios nº 8