Guia de Fundos: Santander Prev Equilíbrio reforça estratégia com títulos de longo prazo ligados ao IPCA

No primeiro semestre deste ano, a equipe da Santander Asset Management notou uma mudança nas projeções para a taxa de juros no Brasil. Em vez de uma queda suave, a perspectiva passou a ser de alta da Selic para fazer frente à inflação e ao aumento da percepção de risco dos investidores. Foi quando os gestores do fundo Santander Prev Equilíbrio — vencedor da categoria de fundos de previdência de renda fixa sem crédito privado no Guia de Fundos VEJA NEGÓCIOS — colocaram o pé do freio para adotar outra abordagem.

“Nesse cenário, não fazia sentido optar por papéis com inflação de curto prazo”, diz o economista Luciano Rais, que lidera o time de gestão. O fundo passou a aumentar gradativamente sua exposição ao Tesouro IPCA+ (título de dívida do governo indexado à inflação), com vencimentos em 2050 e em 2060. “Esses papéis estão pagando um prêmio ao redor de 7% ao ano acima da inflação. Uma taxa como essa só se viu em 2016”, diz Rais.

Em geral, papéis de prazo longo são mais arriscados. Isso porque o investidor só recebe o que foi combinado na hora da compra se carregar o título até o vencimento. Se vender o papel antes, recebe o que o mercado estiver pagando por ele — e pode ter prejuízo. Mesmo assim, o executivo do Santander avalia que o retorno potencial e a segurança de um título público compensam os riscos, com uma condição: “É preciso ter uma reserva de caixa para enfrentar os momentos de volatilidade”.

Pelo estatuto, o Santander Prev Equilíbrio admite que uma fatia pequena da carteira esteja alocada em crédito privado para melhorar o retorno. No entanto, essa estratégia é aplicada com moderação e conservadorismo, para evitar solavancos excessivos nas cotas. A preferência é por letras financeiras de bancos e debêntures. “Temos concessionárias de rodovias, empresas de energia e holdings como Itaúsa”, afirma Rais. A inflação tem seus malefícios para a economia. O que não se pode negar é que, para quem investe, há maneiras de lucrar com ela.

Onde encontrar: Santander e parceiros.

A metodologia usada por VEJA Negócios para definir os vencedores

Publicado em VEJA, novembro de 2024, edição VEJA Negócios nº 8