Guia de Fundos: Icatu Seguros Ações Previdenciário é destaque na categoria de ações de previdência

Ações são investimentos de longo prazo, e esse é um clichê conhecido pelos investidores. Diante da volatilidade da bolsa, é preciso tempo para que as teses de investimento das empresas amadureçam e compensem a aplicação inicial. Pois há um produto que combina perfeitamente com essa classe de ativo, embora não pareça aos mais desavisados: a aplicação em previdência. Não por menos, no Guia de Fundos VEJA NEGÓCIOS, o fundo Icatu Seguros Ações Previdenciário, gerido pela Icatu Vanguarda, foi destaque na categoria de fundos de ações de previdência.

O investimento em renda variável remete ao dinheiro destinado à aposentadoria porque ambos são para longo prazo. Apesar disso, no Brasil, essa ainda é uma modalidade pouco representativa. “As taxas de juros reais e nominais no país são elevadas”, diz Bruno Horovitz, diretor de relações com investidores e produtos da Icatu Vanguarda. “Além disso, a volatilidade da bolsa é muito grande, e isso acaba afastando o investidor, que prefere a previsibilidade da renda fixa.”

O Icatu Seguros Ações Previdenciário foi lançado em 2005 e é destinado a receber recursos de diversos veículos balanceados e multimercado da Icatu Vanguarda. O produto tem gestão ativa, mas busca acompanhar o IBrX 100, índice que reúne o desempenho das 100 principais ações da bolsa. É uma estratégia de gestão muito conhecida no mercado internacional, o chamado “indexado melhorado”, ou enhanced. Essa filosofia de gestão busca aproveitar as vantagens das principais ações do indicador, principalmente a liquidez, e montar estratégias que se aproveitem de distorções nos preços.

“O fundo sempre buscou, e seguirá buscando, fazer pequenas apostas para superar o benchmark (referência)”, diz Horovitz. “Mas evitamwos o risco de descolamento do indicador.” Combinar ações na previdência pode soar pouco atraente, mas essa é uma das formas de fazer com que o dinheiro da aposentadoria tenha mais chances de se multiplicar — desde que escolhidos os produtos certos.

Onde encontrar: Icatu Seguros.

Publicado em VEJA, novembro de 2024, edição VEJA Negócios nº 8