Guia de Fundos: Na renda fixa com capital privado, BRAM FIRF CP é a escolha

No começo do ano, só havia otimismo. Agentes de mercado de todo tipo apostavam que a taxa de juro Selic iria cair, com benefícios para ativos de risco e menos foco em renda fixa. Mas o ano passou, e as teses mudaram: durante o segundo trimestre, as expectativas de uma queda de juros foram substituídas por projeções de alta. É nessas mudanças que o fundo BRAM FIRF CP — vencedor do Guia de Fundos VEJA NEGÓCIOS na categoria de fundos de renda fixa com crédito privado — está de olho.

Quando os juros sobem, o custo do crédito fica mais alto, tornando o trabalho de gestores de investimentos mais difícil. “Analisar o impacto desse aumento no balanço de resultados das empresas é essencial, pois as companhias mais alavancadas e com uso intensivo de capital podem enfrentar maiores desafios”, diz Victor Tofolo, chefe da área de Gestão de Crédito High Grade — títulos de crédito de melhor qualidade — da Bradesco Asset Management. “Gerir o portfólio em um cenário mais desafiador nos obriga a buscar empresas vencedoras em seus setores.”

A carteira do BRAM FIRF CP inclui títulos de renda fixa “turbinados”. É o caso de produtos estruturados, como fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDCs), e emissões de empresas de capital fechado. Ambos adicionam ao investimento o chamado “prêmio de risco”, ou seja, a taxa adicional paga por um título de dívida por ter um risco maior do que os títulos públicos. “Um dos diferenciais de nossa estratégia é a capacidade de gerir ativamente as alocações, usando o mercado secundário (negociação entre investidores) para obter ganhos de capital e abrir novos nomes para investir”, diz Tofolo.

O mercado de crédito deverá continuar ganhando relevância. “Há uma simbiose entre empresas que conseguem uma fonte significativa de financiamento e um aumento da participação de fundos de crédito no portfólio dos investidores”, diz o gestor. Nem toda renda fixa é igual, e combinar produtos com teses mais sofisticadas é a pedida certa para a diversificação.

Onde encontrar: Bradesco.

