Governo federal reconhece estado de calamidade pública no Amapá

O governo federal reconheceu, em uma portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite de sábado 21, o estado de calamidade pública no Amapá. A região enfrenta um apagão elétrico há vinte dias. O documento é assinado pelo secretário nacional de proteção e defesa civil, Alexandre Lucas Alves.

Além de causar transtornos e prejuízos aos moradores do estado, o blecaute provocou o adiamento das eleições municiais da capital Macapá.

O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) visitaram o estado no sábado. Bolsonaro prometeu assinar uma medida provisória para isentar o estado do pagamento de energia retroativo a 30 dias.