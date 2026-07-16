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Cultura

William Bonner lamenta morte de Renato Machado e lembra episódio com colega

Ex-apresentador do 'Bom Dia Brasil' morreu nesta quinta-feira, 16

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 13h31 | Atualizado em 16 jul 2026, 15h23
Bonner, com cabelo grisalho e camiseta preta, faz uma selfie com Boni, de cabelo branco, óculos marrons e suéter vinho sobre camisa azul, em um camarim com espelho e bancada
William Bonner e Renato Machado (Instagram/Reprodução)
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William Bonner prestou uma homenagem emocionada a Renato Machado, que morreu aos 83 anos nesta quinta-feira, 16. O ex-apresentador do Jornal Nacional compartilhou um registro ao lado do colega de profissão e revelou uma lembrança especial que descobriu durante uma entrevista com o veterano jornalista.

No vídeo publicado nas redes sociais, Bonner relembrou uma conversa de 2015 em que perguntou a Renato qual cobertura jornalística mais havia marcado sua carreira. O ex-âncora do Bom Dia Brasil citou uma viagem à Islândia, onde acompanhou um encontro histórico entre líderes mundiais durante a Guerra Fria.

“Aconteceu o seguinte: eram chefes de Estado que dividiam o mundo na época. O mundo era dividido em duas metades: o mundo livre e o mundo comunista. Ah, seria, digamos, o mundo ocidental e o mundo dominado pela União Soviética e os outros países aliados da União Soviética. Então havia dois líderes. E eles já vinham combinando em várias reuniões diplomáticas e finalmente tinha que haver um encontro desses líderes”, explicou Machado na ocasião. Bonner também publicou uma foto em preto e branco de Renato em homenagem ao colega.

Renato Machado teve uma trajetória de mais de quatro décadas na TV Globo. Ele apresentou o Bom Dia Brasil, o Jornal da Globo e o RJTV, integrou a bancada do Jornal Nacional e atuou como correspondente internacional em coberturas históricas.

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A morte do jornalista gerou homenagens de diversos colegas de profissão, como Renata Vasconcellos e Leilane Neubarth, que destacaram a elegância, inteligência e importância de Renato para o telejornalismo brasileiro.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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