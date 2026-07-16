Como foi a saída de Renato Machado da Globo cinco anos antes de sua morte

Morreu nesta quinta-feira, 16, o jornalista Renato Machado aos 83 anos. A despedida acontece cinco anos após sua saída da Globo, emissora onde construiu uma carreira de mais de quatro décadas.

A demissão ocorreu em novembro de 2021, durante um processo de reestruturação que levou a empresa a promover uma renovação em seu quadro de funcionários e dispensar profissionais veteranos. No mesmo dia, o repórter Francisco José também deixou a emissora.

Ao longo da trajetória na emissora, Renato foi repórter, apresentador do Bom Dia Brasil, do jornal da Globo e do RJTV, e correspondente internacional. Em 1983, ele trabalhou em Londres, período no qual cobriu eventos como o tragédia de Chernobyl.

Renato estava internado em um hospital no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

Continua após a publicidade

coluna GENTE também está no . Siga o perfil @veja.gente) (Agora atambém está no Instagram . Siga o perfil