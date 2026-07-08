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Cultura

A motivação de Leilane Neubarth para sair do jornalismo da Globo após 47 anos

 Apresentadora, que estava na GloboNews, fez um acordo com a emissora

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 11h41 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h30
Leilane Neubarth no programa 'O Tempo que a Gente Tem', no GNT -
Leilane Neubarth -  (//Divulgação)
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A motivação de Leilane Neubarth para sair do jornalismo da Globo após 47 anos Priorizar nos meus resultados Google

Aos 67 anos, Leilane Neubarth anunciou nesta terça-feira, 7, que está de saída da GloboNews. A despedida foi ao vivo durante o programa Conexão. Na saída do estúdio, a jornalista foi bastante aplaudida pelos colegas de redação. Ao todo foram 47 anos dedicados ao jornalismo diário. Leilane quer diminuir o ritmo intenso da profissão e mantém as portas abertas na empresa para futuros projetos, ainda não anunciados.

Formada pela Universidade de Brasília (UnB), Leilane iniciou sua carreira na TV Globo como estagiária em 1979 e, ao longo de mais de quatro décadas, atuou como repórter e apresentadora de alguns dos principais telejornais da emissora, entre eles o Jornal da Globo, Globo Repórter, Fantástico, Bom Dia Brasil e o RJTV. Desde a criação da GloboNews, consolidou-se como uma de suas principais âncoras, comandando programas como Arquivo N, o Jornal GloboNews – Edição das 18h e, mais recentemente, o Conexão GloboNews.

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