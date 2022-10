William Bonner dá bronca em Lula e Bolsonaro durante debate na Globo

Atualizado em 28 out 2022, 23h43 - Publicado em 28 out 2022, 23h23

Durante debate na Globo, William Bonner chamou a atenção de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante uma discussão dos adversários a respeito do tempo de resposta em um embate. No começo do quarto bloco, o presidente fez uma pergunta ao petista, que não escutou e pediu para que fosse repetida. Em meio a uma troca de provocações, o âncora do Jornal Nacional decidiu intervir. “Vamos parar os relógios, a dinâmica do debate prevê 5 minutos para cada um. Nós não vamos parar o relógio porque um não escutou o outro. Se não escutou, vai dizer que não escutou, o outro repete e o tempo vai correr. Vamos em frente, por favor. Os assessores mantenham silêncio também”, exigiu o jornalista.