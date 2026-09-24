Viúva de Erasmo Carlos perde importante disputa com enteados

A viúva de Erasmo Carlos (1941-2022), Fernanda Passos, sofreu um novo revés na disputa judicial que mantém com os enteados, Leonardo e Gil Esteves. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a determinação para que a parte dos aluguéis de um imóvel que pertence a Fernanda seja depositada judicialmente.

Após a morte de Erasmo, Fernanda ficou com 50% do imóvel em São Conrado, na Zona Sul do Rio, enquanto os outros 50% foram divididos igualmente entre Leonardo e Gil. Depois que ela deixou o apartamento, os filhos passaram a cobrar despesas que afirmam ter assumido, como condomínio, IPTU, taxa de incêndio, energia elétrica e reparos. O apartamento foi posteriormente alugado por 27 mil reais mensais. Como Fernanda é dona de metade do imóvel, os 50% correspondentes à sua participação deveriam ser destinados a ela. Em abril deste ano, porém, a Justiça determinou que esse dinheiro fosse depositado em uma conta judicial, como forma de garantir eventual ressarcimento aos enteados. A medida já havia sido contestada pela defesa da viúva.

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No recurso, Fernanda argumentou que não havia demonstração de que ela não pudesse pagar uma eventual dívida e que os aluguéis seriam sua principal fonte de renda. A defesa também questionou a retenção integral de sua parcela. O desembargador Agostinho Teixeira de Almeida Filho, relator do caso, decidiu manter a decisão. Segundo ele, Fernanda reconheceu a existência da dívida, embora conteste o período considerado para a cobrança. Como o valor exato ainda não foi definido, o entendimento foi de que o depósito judicial preserva o dinheiro até que se determine quanto efetivamente é devido.

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A decisão ocorre em meio a uma disputa que ganhou novos capítulos ao longo de 2026. O conflito passou pela reintegração de posse do apartamento, cobranças relacionadas a despesas do imóvel, questionamentos sobre movimentações bancárias, uma notícia-crime apresentada pelos filhos e até a discussão sobre um testamento cuja minuta teria desaparecido. No início de setembro, o Ministério Público havia rejeitado a acusação criminal apresentada pelos herdeiros sobre transferências bancárias que somariam 345 mil reais, por considerar que os elementos apresentados não eram suficientes para justificar uma investigação criminal.

A questão, contudo, não encerrou as demais disputas patrimoniais entre Fernanda e os filhos de Erasmo. Agora, em relação ao imóvel de São Conrado, a Justiça manteve o bloqueio dos valores. O dinheiro não será entregue aos enteados neste momento e permanecerá depositado judicialmente até a definição do montante eventualmente devido pela viúva.

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