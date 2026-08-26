Herdeiros suspeitam de transferência bancária na conta de Erasmo Carlos no dia de sua morte

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Uma movimentação financeira de R$ 345 mil após a morte de Erasmo Carlos se torna o centro de uma disputa. Os filhos do cantor, Leonardo e Gil Esteves, apresentaram uma notícia-crime acusando a viúva Fernanda Passos de realizar transferências da conta do pai, incluindo R$ 300 mil no dia do falecimento. Entenda os detalhes da investigação.

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Uma movimentação financeira de R$ 345 mil tornou-se o capítulo mais delicado da disputa envolvendo o espólio de Erasmo Carlos. A coluna GENTE apurou com exclusividade que os filhos do cantor, Leonardo Esteves e Gil Esteves, apresentaram uma notícia-crime à Delegacia de Defraudações do Rio de Janeiro para pedir a investigação de transferências realizadas a partir da conta bancária do pai.

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No documento, os herdeiros afirmam que R$ 300 mil teriam sido transferidos para uma conta atribuída à viúva, Fernanda Passos, em 22 de novembro de 2022 (mesmo dia em que Erasmo morreu, aos 81 anos). Segundo os filhos, operação teria ocorrido momentos depois do falecimento, quando o cantor ainda estava no hospital. Uma imagem de extrato bancário reproduzida na notícia-crime mostra uma movimentação de R$ 300 mil naquela data. A conta pertencia apenas ao cantor e pela legislação, movimentação bancária de falecidos só pode ser realizada com alvará judicial.

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Os filhos também mencionam uma segunda transferência, no valor de R$ 45 mil. De acordo com Leonardo e Gil, o dinheiro teria saído da conta de Erasmo semanas depois para pagamentos de prestação de serviços jurídicos contratado por Fernanda. Somadas, as duas movimentações chegam aos R$ 345 mil citados pelos herdeiros.

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Os filhos de Erasmo solicitaram instauração de inquérito policial e a oitiva de Fernanda. Querem que ela esclareça as movimentações e informe se os valores serão restituídos ao espólio. Os advogados dos herdeiros sustentam que os fatos poderiam, em tese, ser investigados como apropriação indébita praticada na condição de inventariante e furto qualificado por abuso de confiança. Procurada pela reportagem, Fernanda não se manifestou até o momento.