Disputa pela herança de Erasmo Carlos: linha do tempo comprova imbróglio

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A herança de Erasmo Carlos virou palco de uma complexa batalha judicial, envolvendo sua viúva, Fernanda, e os filhos Leonardo e Gil. Entre bens, transferências bancárias suspeitas e a influência na relação com Roberto Carlos, o caso se aprofunda, com o sumiço de um documento que complicaria a divisão de bens.

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22 de novembro de 2022 — a morte do cantor

“Erasmo Carlos morre aos 81 anos no Rio – A coluna GENTE é a primeira a noticiar a morte de Erasmo Carlos. Cantor, ícone da Jovem Guarda, morreu aos 81 anos no Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, devido a um quadro de paniculite complicada por sepse de origem cutânea.

23 de abril de 2026 — a disputa vem a público

“A briga de viúva e filhos por herança de Erasmo Carlos” – É o primeiro grande relato sobre o conflito. A coluna revela que Leonardo e Gil Esteves, filhos de Erasmo Carlos, conseguiram na Justiça a reintegração de posse do apartamento de São Conrado, onde Fernanda Esteves vivia com o cantor. Além disso, os filhos entraram na Justiça cobrando da madrasta valores relacionados ao uso de um carro que permanecia com ela.

A reportagem de VEJA também revelou que Fernanda havia sido inicialmente colocada pelos próprios filhos como inventariante do espólio, mas teria passado a dificultar o contato com eles. O processo tramita sob segredo de Justiça.

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28 de abril — a briga chega à relação com Roberto Carlos

“Ação judicial de filhos de Erasmo Carlos afeta relação com Roberto Carlos” – A coluna noticia que o conflito provocou um afastamento entre Roberto Carlos e Leonardo Esteves. O motivo: Roberto era testemunha de Fernanda no processo de reconhecimento de união estável com Erasmo. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, Leonardo esperava que Roberto o apoiasse na disputa familiar, mas o cantor preferiu não tomar partido.

29 de abril — Leonardo quebra silêncio

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“Filho de Erasmo Carlos quebra silêncio sobre briga com madrasta” – Leonardo se manifesta publicamente por meio de uma nota. A família afirma estar surpresa com a divulgação de informações sobre o inventário e ressalta que o processo está em segredo de Justiça. A manifestação cobra respeito à memória de Erasmo.

30 de abril — surge um ponto patrimonial importante

“Negócio de Erasmo Carlos deixou viúva como dona e cria problema aos filhos” – A coluna GENTE revela que o apartamento de São Conrado, avaliado em aproximadamente R$ 8 milhões, pertence 50% a Fernanda. Os outros 50% são divididos entre Leonardo e Gil. A descoberta surpreendeu os filhos, porque o imóvel fazia parte do patrimônio discutido no inventário. Esse dado se torna fundamental para os capítulos posteriores da disputa.

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3 de maio — contextualização do caso

“Além de Erasmo Carlos: a disputa judicial por herança de cantores” – A coluna amplia a discussão e mostra que conflitos envolvendo fortunas, direitos autorais e legado artístico são recorrentes depois da morte de grandes artistas. Traz-se uma matéria de contexto, tendo como gancho o processo de Erasmo.

29 de maio — Fernanda fala sobre o luto

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“Viúva de Erasmo Carlos desabafa em meio à briga por herança” – Fernanda faz um longo desabafo sobre o luto pela morte de Erasmo, falando sobre a relação que mantiveram desde 2010 e oficializaram em 2019. A coluna contextualiza que, paralelamente ao luto, ela enfrenta longa disputa judicial com Leonardo e Gil.

6 de agosto — a disputa ganha uma nova dimensão

“Filho de Erasmo Carlos não trabalhará mais com Roberto Carlos; entenda mudança” – A VEJA noticia que Leonardo deixaria de administrar a contratação dos shows de Roberto Carlos. A publicação relaciona a ruptura à disputa pela herança: Roberto era testemunha de Fernanda no processo e, segundo a apuração exclusiva, Leonardo esperava apoio do cantor. A equipe de Roberto afirmou que a decisão havia sido tomada “amigavelmente e em comum acordo”.

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7 de agosto — fim oficial da parceria

“Chega ao fim parceria entre Roberto Carlos e filho de Erasmo” – A assessoria de Roberto confirma oficialmente o fim da parceria, dado como certo pela coluna semanas antes. Leonardo havia assumido a função de empresário responsável pela contratação dos shows depois do fim da parceria de Roberto com Dody Sirena, em 2023. Os shows já contratados permaneceram mantidos.

11 de agosto — VEJA revela os bastidores

“O bastidor do rompimento de Roberto Carlos com filho de Erasmo: mágoa e desgaste” – A VEJA aprofunda detalhes da crise entre Roberto e Leonardo e aponta mágoa e desgaste como elementos que contribuíram para o fim da relação profissional. Esse episódio é importante porque mostra que a disputa pelo espólio deixou de ser apenas uma questão entre viúva e filhos e passou a afetar relações históricas do círculo de Erasmo.

21 de agosto — novo desabafo de Fernanda

“Em meio a briga com herdeiros, viúva de Erasmo Carlos faz desabafo” – Fernanda volta às redes sociais para falar da relação com Erasmo, descrevendo o encontro dos dois como algo marcado por reconhecimento e familiaridade. A VEJA lembra que, desde a morte do cantor, ela enfrenta a disputa judicial com os dois filhos dele.

26 de agosto — aparece a suspeita de transferência de R$ 345 mil

“Herdeiros suspeitam de transferência bancária na conta de Erasmo Carlos no dia de sua morte” – Aqui o caso sobe de patamar. Os filhos apresentam uma notícia-crime e questionam duas movimentações financeiras que, segundo eles, totalizariam R$ 345 mil: R$ 300 mil teriam sido transferidos para uma conta atribuída a Fernanda no dia da morte de Erasmo, 22 de novembro de 2022; e outros R$ 45 mil teriam sido transferidos posteriormente para pagamento de serviços jurídicos. Os filhos pediram investigação policial e sustentaram que as operações poderiam, em tese, configurar ilícitos.

27 de agosto, manhã — Justiça entra no apartamento

“Justiça arrombou imóvel onde vivia viúva de Erasmo Carlos em busca de espólio” – A coluna revela um episódio que havia ocorrido anteriormente: em outubro de 2024, oficiais de Justiça, acompanhados de um chaveiro, entraram no apartamento de São Conrado para procurar bens do espólio. A Justiça havia autorizado inclusive arrombamento e uso de força policial.

Entre os objetos procurados estavam: troféus Grammy de Erasmo; uma guitarra dos anos 1960 autografada por grandes nomes da MPB; cadernos de memórias e composições; uma antiga máquina de costura que pertencera à mãe de Erasmo. Esses objetos continuam desaparecidos. Leonardo aparece no mandado como novo inventariante, depois que Fernanda deixou a função.

28 de agosto — surge a cobrança de R$ 170 mil

“Filhos de Erasmo Carlos cobram dívidas de viúva na Justiça” – Novo capítulo envolvendo o apartamento de São Conrado. Leonardo e Gil passam a cobrar de Fernanda aproximadamente R$ 170 mil, referentes a despesas relacionadas ao imóvel. O apartamento foi alugado por R$ 27 mil mensais. A Justiça determinou que 50% do aluguel (correspondente à participação de Fernanda) fosse depositado judicialmente enquanto a disputa é analisada.

31 de agosto — Fernanda cogita Lei Maria da Penha

“Viúva de Erasmo Carlos avalia pedir Lei Maria da Penha em disputa com enteados” – A defesa de Fernanda afirma que avalia recorrer à Lei Maria da Penha, alegando ataques pessoais, constrangimentos e violência patrimonial. A defesa sustenta que a disputa patrimonial se transformou em uma ofensiva pessoal contra Fernanda. A reportagem acrescenta outro elemento: a defesa afirma cobrar mais de R$ 700 mil de Leonardo, relacionados a uma condenação trabalhista cujo pagamento teria recaído sobre o espólio de Erasmo.

1º de setembro — Roberto Carlos oferece ajuda

“A atitude de viúva de Erasmo Carlos após Roberto Carlos lhe oferecer ajuda” – A coluna revela que Roberto Carlos ofereceu duas vezes ajuda financeira a Fernanda, mas ela recusou. A coluna também informa que Roberto continua falando com Fernanda e que foi testemunha no processo de reconhecimento de união estável dela com Erasmo. Outro dado: Fernanda continuava sem receber sua parte do aluguel do apartamento, cujo repasse estava bloqueado judicialmente.

2 de setembro — VEJA explica o conflito patrimonial

“Caso Erasmo Carlos: o que está em jogo na disputa entre viúva e filhos” – A reportagem consolida os principais pontos jurídicos. O apartamento de São Conrado, avaliado em cerca de R$ 8 milhões, é dividido da seguinte maneira: 50% – Fernanda; e 50% – Leonardo e Gil. Os filhos cobravam aproximadamente R$ 170 mil em despesas. A coluna também explica a discussão sobre o direito real de habitação da viúva e a diferença entre direito de morar e responsabilidade pelas despesas de manutenção.

2 de setembro — defesa dos filhos contesta informação do MP

“MP-RJ não rejeitou notícia-crime de filhos de Erasmo Carlos, segundo advogados” – Os advogados de Leonardo e Gil afirmam que o MP não havia apresentado uma decisão definitiva rejeitando a notícia-crime. Segundo eles, o inquérito ainda estaria na delegacia, aguardando relatório final, e o MP ainda analisaria os elementos da investigação. Portanto, a situação da investigação criminal fica em aberto.

6 de setembro — VEJA contextualiza juridicamente o caso

“Especialista explica o que torna a disputa pela herança de Erasmo Carlos mais complexa” – A advogada Fernanda Paiva explica que o caso mistura três questões: o que efetivamente pertencia a Erasmo; o que já pertencia à viúva em razão do casamento; o que efetivamente integra a herança e deve ser dividido entre os herdeiros. A especialista também chama atenção para as movimentações financeiras próximas à morte, mas ressalva que uma transferência questionada por herdeiros não significa, por si só, irregularidade. Ela destaca ainda que um eventual testamento poderia ter definido melhor a parcela disponível da herança e estabelecido disposições sobre patrimônio e direitos autorais.

10 de setembro —sumiço do documento que levaria ao testamento

“Testamento de Erasmo Carlos sumiu e complica divisão de herança” – Mais uma exclusiva, na qual nenhuma das partes envolvidas diz saber onde foi parar o documento assinado pelo cantor para dar prosseguimento à realização de um testamento em cartório. Sem esse documento, a divisão de bens deve se arrastar ainda mais na Justiça.

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