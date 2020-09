“Todo mundo tem problema com ex-mulher”, diz Pedro Scooby

Você foi torpedeado nas redes sociais, até por sua ex-mulher, Luana Piovani, por ser mau pai. A crítica faz sentido? As pessoas têm mania de ouvir uma história e comprar aquela primeira versão sem nem se preocupar em escutar o outro lado. Não sou responsável pelo que a Luana posta nas redes. E vamos combinar que ela tem muito fã e tudo o que fala ali vira verdade absoluta. O que eu posso fazer em relação a isso?

Afinal, considera-se um bom pai? A Luana me pediu e estou de mudança agora para Portugal, para ficar mais perto dos meus filhos. Mandei até construir uma casa na árvore e uma pista de skate só para eles. E olha que a pista custa o preço de um carro novo. Se eu fosse um pai ausente, eles não iam querer ficar comigo, né?

Como se sente tendo sido cancelado nas redes no meio dessa polêmica sobre paternidade? Quem disse que eu fui cancelado? Quem determina isso? Ainda tenho 2 milhões de seguidores no Instagram e me orgulho muito dos 98% de comentários positivos em minhas postagens. É uma performance incrível.

Por que tanta gente parece ter interesse em sua vida? Eu me apaixonei por mulheres famosas e isso me pôs direto nos holofotes. Para completar, minha ex resolveu expor a nossa separação desde que comecei a me relacionar com outras pessoas (ele namorou a cantora Anitta e hoje mora com a modelo Cintia Dicker). Mas esse era um problema dela, não meu. Meu foco é o surfe, minha cabeça está lá, no domínio das ondas. O controle sobre o resto eu não tenho nem nunca vou ter.

As brigas com a Luana sempre foram públicas. A relação de vocês melhorou? Todo mundo tem problemas com a ex-mulher e viver uma separação com filhos é difícil demais. A nossa relação está melhorando, sim. O que me irrita é que minha vida privada seja assunto de internet.

As críticas o tiram do sério? Vou te dizer: sou surfista e suburbano do Rio de Janeiro. Sempre me olharam torto. Eu sei que as pessoas nunca vão parar de julgar. Quanto a isso, não tenho stress. Estou mais do que acostumado.

Publicado em VEJA de 23 de setembro de 2020, edição nº 2705