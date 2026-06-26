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Cultura

Silvio Almeida: ‘Indignação contra CazéTV é seletiva’

Ex-ministro dos Direitos Humanos opinou sobre polêmica com publicidade de casas de apostas

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 10h11 | Atualizado em 26 jun 2026, 10h37
À esquerda, um homem negro de terno azul, camisa branca e gravata xadrez, fala ao microfone com a mão direita levantada. À direita, um homem branco barbudo, de óculos e camiseta escura, sorri para a câmera com um fundo verde-azulado
Silvio Almeida e Casimiro Miguel (./Divulgação)
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O ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida se manifestou sobre a polêmica em torno da publicidade de casas de apostas exibida pela CazéTV durante a transmissão da Copa do Mundo de 2026. O canal de Casimiro Miguel se tornou alvo de uma investigação do Ministério da Justiça, que apura possíveis irregularidades na divulgação de casas de apostas esportivas;

Em uma publicação nas redes sociais, Almeida afirmou que as críticas ao canal  são “seletivas” e argumentou que grandes emissoras de televisão, portais de notícias e clubes de futebol também recebem recursos do setor de apostas esportivas. “A diferença é apenas estética: umas inserem propaganda nos intervalos e a outra a funde à voz do narrador”, escreveu o ex-ministro, ao comparar diferentes formas de divulgação das marcas de bets.

Segundo Almeida, a expansão desse mercado é resultado de escolhas políticas, e não uma “consequência inevitável da natureza humana”. Ele afirmou que cada país define os limites para a atuação de empresas privadas em uma atividade que, segundo ele, pode impactar o endividamento das famílias, a saúde mental da população e a cultura esportiva. “Mais política, menos moralismo”, declarou.

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Almeida também defendeu que o debate deveria se concentrar no papel do Estado brasileiro, que, na visão dele, deveria discutir a regulamentação da atividade. “Para que seja transformadora, a crítica às apostas deve ser ao sistema que permite que as pessoas continuem apostando e não apenas a quem serve desde estado de coisas. Fora disso, é moralismo de ocasião”, afirmou.

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O ex-ministro deixou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 2023, após acusações de assédio, que ele negou. Em março desde ano, a PGR apresentou ao STF uma denúncia contra o Almeida por importunação sexual.

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A CazéTV foi denunciada

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