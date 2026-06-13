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Esporte

O recorde histórico da CazéTV com transmissão da Copa do Mundo

Canal exibiu partida entre Brasil e Marrocos, neste sábado, 13

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 20h38 | Atualizado em 13 jun 2026, 20h57
Homem branco de óculos e barba rala, vestindo camiseta preta com logo Cazé TV, sorri enquanto segura um microfone preto com o mesmo logo. Ele usa um fone de ouvido discreto. Ao fundo, um estádio com arquibancadas cinzas e gramado verde
Casimiro Miguel, da CazéTV (CazéTV/Divulgação)
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A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 rendeu um feito histórico para a CazéTV. Com a transmissão da partida contra o Marrocos neste sábado, 13, o canal de Casimiro Miguel, operado pela LiveMode, registrou a maior audiência simultânea já alcançada por uma live esportiva no mundo.

O recorde foi alcançado durante o confronto válido pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial. A marca supera números históricos obtidos pela própria CazéTV em eventos anteriores e reforça a força da plataforma digital na disputa pela atenção do público esportivo.

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Levantamento do Playboard, site que reúne números de audiência no YouTube, mostrou que o canal brasileiro ficou em primeiro lugar nas transmissões ao vivo durante todo o jogo da Seleção Brasileira, chegando a alcançar 12,2 milhões de visualizações simultâneas. No início do segundo tempo, a CazéTV reunia 11,7 milhões de visualizações, enquanto o segundo colocado no ranking contava “apenas” com 1,9 milhões.

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Detentora dos direitos de transmissão de todos os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026, a CazéTV vem apostando em uma cobertura mais descontraída e voltada para o digital, modelo que já havia rendido recordes de audiência em outras competições.

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