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Cultura

Shawn Mendes se abre sobre relação com Bruna Marquezine

Casal esteve na Semana de Moda de Milão

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 10h04 | Atualizado em 28 set 2026, 14h21
A modelo brasileira Bruna Marquezine, de óculos escuros e jaqueta de couro preta, posa ao lado do cantor Shawn Mendes, de blazer preto, ambos com expressão séria em um evento noturno
Bruna Marquezine e Shawn Mendes na Semana de Moda de Milão (Swan Gallet/WWD/Getty Images)
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Shawn Mendes se abre sobre relação com Bruna Marquezine Priorize VEJA no Google

Shawn Mendes abriu o jogo sobre a nova fase da vida pessoal e contou que tem se dedicado a construir uma rotina que vai além da carreira musical. Em entrevista à edição norte-americana da Vogue, o cantor falou sobre o relacionamento com Bruna Marquezine e afirmou que tem aproveitado o período longe dos palcos para investir na vida a dois. “Tenho estado ótimo. Tenho dedicado meu tempo a algo que nunca fiz antes: construir uma vida, uma comunidade e um lar fora da minha carreira”, declarou o canadense. A fala acontece após o fim de sua turnê On The Road Again e em meio a uma temporada em que passou bastante tempo no Brasil com a atriz.

Shawn também contou que Bruna tem influenciado sua relação com a moda. Os dois estiveram juntos na Semana de Moda de Milão, onde acompanharam o desfile da Gucci, grife da qual o cantor é estrela da campanha. “Bruna realmente abriu meu coração para a moda e para me divertir com ela”, afirmou.

A presença da atriz também parece ter acompanhado a mudança de rotina do músico. Nos últimos meses, Shawn passou uma temporada de quase três meses no Brasil, hospedado na casa de Bruna, e montou um estúdio no país para trabalhar em seu próximo álbum. Embora o casal tenha despertado especulações sobre uma possível mudança definitiva do cantor para o Rio de Janeiro, nenhum dos dois confirmou oficialmente a intenção.

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TAGS:
Bruna Marquezine
Gente
shawn mendes
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