Shawn Mendes se abre sobre relação com Bruna Marquezine
Casal esteve na Semana de Moda de Milão
Shawn Mendes abriu o jogo sobre a nova fase da vida pessoal e contou que tem se dedicado a construir uma rotina que vai além da carreira musical. Em entrevista à edição norte-americana da Vogue, o cantor falou sobre o relacionamento com Bruna Marquezine e afirmou que tem aproveitado o período longe dos palcos para investir na vida a dois. “Tenho estado ótimo. Tenho dedicado meu tempo a algo que nunca fiz antes: construir uma vida, uma comunidade e um lar fora da minha carreira”, declarou o canadense. A fala acontece após o fim de sua turnê On The Road Again e em meio a uma temporada em que passou bastante tempo no Brasil com a atriz.
Shawn também contou que Bruna tem influenciado sua relação com a moda. Os dois estiveram juntos na Semana de Moda de Milão, onde acompanharam o desfile da Gucci, grife da qual o cantor é estrela da campanha. “Bruna realmente abriu meu coração para a moda e para me divertir com ela”, afirmou.
A presença da atriz também parece ter acompanhado a mudança de rotina do músico. Nos últimos meses, Shawn passou uma temporada de quase três meses no Brasil, hospedado na casa de Bruna, e montou um estúdio no país para trabalhar em seu próximo álbum. Embora o casal tenha despertado especulações sobre uma possível mudança definitiva do cantor para o Rio de Janeiro, nenhum dos dois confirmou oficialmente a intenção.
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