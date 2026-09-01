Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem quentinhas nas ruas; entenda

A atriz Bruna Marquezine e seu namorado, o cantor Shawn Mendes, foram vistos participando de uma ação beneficente no centro do Rio de Janeiro na última segunda-feira, 31. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o casal distribuindo garrafinhas de água, bolachas e quentinhas para uma grande fila de pessoas que buscava ajuda. De acordo com a organização Macarrão com Salsicha, responsável pela ação de caridade, foram mais de 3 mil quentinhas distribuídas.

Bruna e Shawn estão juntos desde o final de 2025, embora só tenham assumido publicamente o namoro no dia 4 de agosto. O casal tem sido visto frequentemente no Brasil, sendo alvo de elogios por fãs devido à sua suposta afinidade.

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