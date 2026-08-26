Shawn Mendes monta estúdio no Brasil e prepara novo álbum

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Shawn Mendes está produzindo seu próximo álbum no Brasil. O cantor canadense montou um estúdio no país e revelou que já iniciou os trabalhos no sucessor de ‘Shawn’, seu disco anterior. Ele expressou grandes expectativas para o novo projeto, que promete ser “muito especial”, após passar mais tempo em solo brasileiro.

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Em um relacionamento com Bruna Marquezine desde o final do ano passado, Shawn Mendes revelou que está produzindo seu próximo álbum no Brasil. O cantor canadense contou que montou um estúdio no país e iniciou os trabalhos no sucessor de Shawn, seu mais recente disco, lançado em novembro de 2024. A novidade acontece após o artista passar cada vez mais tempo em território brasileiro nos últimos meses.

“Estou montando um estúdio no Brasil há algum tempo, então estou indo para lá hoje. É praticamente o primeiro dia de trabalho do meu próximo álbum. É nisso que estou trabalhando. Tenho tantas ideias na cabeça e no coração, mas não posso dizer nada com certeza. Tudo o que posso dizer é que acho que desta vez será algo muito especial”, afirmou em entrevista à Esquire.

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