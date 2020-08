Rolling Stones divulgam música inédita gravada em 1974 com Jimmy Page

Os Rolling Stones surpreenderam os fãs nesta quarta-feira, 22, com a divulgação de uma pérola, a música inédita Scarlet, gravada em outubro de 1974 com a participação de Jimmy Page, do Led Zeppelin, na guitarra. Embora registrada um ano depois do lançamento do álbum Goats Head Soup, de 1973, a faixa será incluída em uma versão especial do disco, que será relançado em 4 de setembro em CD e vinil.

Os detalhes da gravação são saborosos e nunca foram contados. Na época, os Rolling Stones buscavam um novo guitarrista para o grupo, após a abrupta saída de Mick Taylor. A música foi gravada no porão da casa de Ronnie Wood, que ainda não fazia oficialmente parte dos Stones, mas emprestava o espaço para várias bandas tocarem por lá.

Dos Rolling Stones, participaram da gravação Mick Jagger nos vocais e Keith Richards na guitarra. Wood não tocou, mas foi o responsável por convidar Jimmy Page para participar. Também tocaram na faixa o baixista Rick Grech, do Blind Faith, o tecladista Ian Stewart e um engenheiro de som na bateria. O resultado é um amálgama quase perfeito. A faixa soa como os Rolling Stones, mas tem a base do Led Zeppelin. “Cheguei cedo naquela noite e consegui fazer algumas tomadas imediatamente. Pareceu bom para mim e fui embora”, lembrou Page em suas redes sociais. “É uma aparição minha ultra-rara fora do Led Zeppelin nos anos 70”, completou.

O encontro é descrito por Keith Richards como uma coincidência. “Minha lembrança é de que chegamos no fim de uma sessão do Zeppelin. Eles estavam saindo e o próximo horário estava reservado para nós. Acho que Jimmy decidiu ficar. Nós não iríamos gravar essa faixa, era basicamente uma demo só para esquentar os motores, mas o resultado ficou muito bom, com uma escalação incrível”, disse o guitarrista. “Contagiante e atrevida quanto qualquer coisa que a banda fez nesta era sagrada, um santo graal para qualquer devoto dos Stones”, completa a banda em comunicado.

Os motivos para o não lançamento da música na época não foram revelados. O fato é que ela ficou guardada durante todos esses anos. Só recentemente que Jagger avisou Page que pretendia lançá-la em uma edição especial. Vale lembrar que outros integrantes do Led Zeppelin já tocaram com os Stones. John Paul Jones, por exemplo, fez os arranjos de corda em She’s a Rainbow. O próprio Jimmy Page participa da trilha sonora do filme A Degree of Murder, composta por Brian Jones.

O relançamento de Goats Head Soup sairá ainda com outras duas faixas inéditas garimpadas do baú: a já lançada Criss Cross e All The Rage. Em abril, a banda lançou também outra música inédita, Living in a Ghost Town, que foi parcialmente gravada na quarentena.