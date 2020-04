Rolling Stones lançam ‘Living In a Ghost Town’, primeira inédita em 8 anos

“Eu sou um fantasma vivendo em uma cidade fantasma”, canta Mick Jagger em Living In a Ghost Town, a primeira música inédita dos Rolling Stones em oito anos, lançada na tarde desta quinta-feira, 23. Em outro trecho, o vocalista de 76 anos canta “a vida era tão bonita, então todos nós fomos trancados”.

Embora a letra da música tenha tudo a ver com a quarentena, ela não foi composta agora. A faixa foi gravada entre Los Angeles e Londres em 2019 e finalizada durante o período de distanciamento social. “Os Stones estavam em estúdio gravando um novo material antes do lockdown. E uma música, Living in a Ghost Town, nós achamos que ressoaria com os tempos em que estamos vivendo”, disse Jagger em um vídeo publicado em suas redes sociais (veja abaixo).

As últimas faixas inéditas do grupo, Doom and Gloom e One More Shot, foram lançadas em 2012 dentro da coletânea GRRR!. Em 2016 eles lançaram Blues & Lonesome, mas sem nenhuma nova composição. A banda disse que deverá lançar um álbum completo com novas faixas em breve. Algo que não acontece desde 2005, quando lançaram A Bigger Bang.

A faixa é calcada no blues e conta com os característicos solos de gaita que sempre permearam as músicas do grupo, além, é claro, de uma linha de guitarra típica de Keith Richards, para matar a saudade dos fãs. Além de Mick, Keith, Ronnie Wood e Charlie Watts, também estão creditados na gravação Darryl Jones, no baixo, e Matt Clifford, nos teclados.

Continua após a publicidade

The Stones were in the studio recording new material before the lockdown & one song – Living In A Ghost Town – we thought would resonate through the times we’re living in. It’s out at 5pm BST today and you can hear the track and interview on @Beats1 now! https://t.co/MkrRESZwY6 pic.twitter.com/4rHPctkwws — Mick Jagger (@MickJagger) April 23, 2020

Em entrevista a Zane Lowe, na Apple Music, o guitarrista Keith Richards contou que ela não foi escrita agora e falava sobre um lugar cheio de vida mas agora está sem nada. Eu só fiquei fazendo jams na guitarra e a escrevi realmente muito rápido, em dez minutos”, disse. Jagger disse que mudou uma parte da letra para refletir os novos tempos. “Keith Richards e eu tivemos a ideia de lançar agora. Mas eu disse: ‘precisamos reescrevê-la’. Alguma coisa dela não iria funcionar e iria soar estranho e muito sombrio. Não reescrevemos muita coisa, para ser honesto. Está bem parecida com a original”.

A última apresentação da banda ocorreu no sábado, 18, virtualmente. Os quatro integrantes tocaram (cada um em sua casa) a música You Can’t Always Get What You Want dentro do festival One World: Together At Home. Na ocasião, Charlie Watts brincou ao se apresentar tocando uma bateria imaginária.

Continua após a publicidade

Assista ao clipe:

Confira a letra:

Living In A Ghost Town

I’m a ghost

Living in a ghost town

I’m a ghost

Living in a ghost town

You can look for me

But I can’t be found

You can search for me

I had to go underground

Life was so beautiful

Then we all got locked down

Feel a like ghost

Living in a ghost town

Once this place was humming

And the air was full of drumming

The sound of cymbals crashing

Glasses were all smashing

Trumpets were all screaming

Saxophones were blaring

Nobody was caring if it’s day or night

I’m a ghost

Living in a ghost town

I’m going nowhere

Shut up all alone

So much time to lose

Just staring at my phone

Every night I am dreaming

That you’ll come and creep in my bed

Please let this be over

Not stuck in a world without end

Preachers were all preaching

Charities beseeching

Politicians dealing

Thieves were happy stealing

Widows were all weeping

There’s no beds for us to sleep in

Always had the feeling

It will all come tumbling down

I’m a ghost

Living in a ghost town

You can look for me

But I can’t be found

We’re all living in a ghost town

Living in a ghost town

We were so beautiful

I was your man about town

Living in this ghost town

Ain’t having any fun

If I want a party

It’s a party of one