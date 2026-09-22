Quem são os herdeiros de Rick, da dupla com Renner

Além de uma longa trajetória na música sertaneja, Rick, da dupla com Renner, construiu uma família ao lado de Geralda Helena, com quem está junto há mais de 40 anos. Os dois são pais de Mônica e Victor Henrique e também são avós. Victor Henrique é pai de duas meninas, Isabela e Mariana, que já apareceram em registros publicados pelo cantor nas redes sociais. Rick costuma compartilhar momentos em família e, em 2026, surgiu ao lado da mulher e das duas netas em uma publicação. Mônica também tem um filho. Mateus, neto de Rick, completou 13 anos em março de 2026 e recebeu uma homenagem do avô nas redes

Rick morreu após desaparecer durante um voo de helicóptero em Santa Catarina, nesta segunda-feira, 21. A aeronave perdeu comunicação durante o trajeto entre Porto Belo e São Joaquim. A morte foi confirmada nesta terça-feira, 22.

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