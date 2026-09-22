Esposa de Rick deixa os EUA após desaparecimento de helicóptero

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Geralda Helena, esposa de Rick (dupla com Renner), retorna ao Brasil após o desaparecimento do helicóptero que transportava o cantor em Santa Catarina. Ela viajou de Orlando e aguarda as buscas pela aeronave, que sumiu na segunda-feira com Rick, o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto. A equipe de Rick pede cautela com informações não confirmadas.

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Geralda Helena, esposa de Rick, da dupla com Renner, deixou Orlando, nos Estados Unidos, e está retornando ao Brasil após o desaparecimento do helicóptero que levava o cantor em Santa Catarina. Segundo a assessoria do artista, ela embarcou nesta terça-feira, 22, e deve chegar ao país à noite. Geralda vive atualmente em Orlando e acompanha à distância as buscas pela aeronave. Nas redes sociais, ela compartilhou uma mensagem religiosa em meio à situação: “Surgirá um testemunho tão grande que será impossível dizer que não foi Deus”.

O helicóptero desapareceu na segunda-feira, 21, durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim, na Serra Catarinense. Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto. As buscas mobilizam equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Polícia Militar, Defesa Civil e Força Aérea Brasileira. Até o momento, as autoridades não confirmaram a localização da aeronave nem dos ocupantes. As condições climáticas na região têm dificultado a operação.

Em um comunicado divulgado nesta terça-feira, 22, a equipe de Rick pediu cautela com informações não confirmadas enquanto as autoridades seguem trabalhando na localização do helicóptero. “Seguimos aguardando informações oficiais sobre a localização da aeronave e de todos os seus ocupantes. Pedimos, por respeito às famílias e a todos os envolvidos, que não sejam compartilhadas informações não confirmadas. Agradecemos profundamente todas as mensagens, orações e manifestações de carinho recebidas”, informou.

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