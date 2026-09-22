Esposa de Rick deixa os EUA após desaparecimento de helicóptero
Cantor estava em aeronave que sumiu durante voo em Santa Catarina
Geralda Helena, esposa de Rick, da dupla com Renner, deixou Orlando, nos Estados Unidos, e está retornando ao Brasil após o desaparecimento do helicóptero que levava o cantor em Santa Catarina. Segundo a assessoria do artista, ela embarcou nesta terça-feira, 22, e deve chegar ao país à noite. Geralda vive atualmente em Orlando e acompanha à distância as buscas pela aeronave. Nas redes sociais, ela compartilhou uma mensagem religiosa em meio à situação: “Surgirá um testemunho tão grande que será impossível dizer que não foi Deus”.
O helicóptero desapareceu na segunda-feira, 21, durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim, na Serra Catarinense. Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto. As buscas mobilizam equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Polícia Militar, Defesa Civil e Força Aérea Brasileira. Até o momento, as autoridades não confirmaram a localização da aeronave nem dos ocupantes. As condições climáticas na região têm dificultado a operação.
Em um comunicado divulgado nesta terça-feira, 22, a equipe de Rick pediu cautela com informações não confirmadas enquanto as autoridades seguem trabalhando na localização do helicóptero. “Seguimos aguardando informações oficiais sobre a localização da aeronave e de todos os seus ocupantes. Pedimos, por respeito às famílias e a todos os envolvidos, que não sejam compartilhadas informações não confirmadas. Agradecemos profundamente todas as mensagens, orações e manifestações de carinho recebidas”, informou.
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