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Cultura

Quem é Bruna Trindade, única herdeira deixada por Netinho

Cantor morreu nesta terça-feira, 13, aos 60 anos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 11h59 | Atualizado em 13 out 2026, 12h14
Selfie de uma mulher jovem e um homem de meia-idade, ambos sorrindo. A mulher, à esquerda, tem cabelos escuros e longos, e o homem, à direita, usa blazer azul e camisa branca.
Netinho com a filha, Bruna Trindade (Instagram/Reprodução)
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O cantor Netinho, que morreu nesta terça-feira, 13, aos 60 anos, deixa uma filha, Bruna Trindade Andrade, de 28 anos. Fruto do único casamento do artista, ela é médica residente em Ortopedia e atua na Bahia.

Conhecido por sucessos como Milla e Beijo na Boca, Netinho construiu uma trajetória marcante na axé music, especialmente a partir dos anos 1990. Apesar da vida pública, o cantor mantinha a filha longe dos holofotes.

Em julho de 2025, ele fez uma homenagem aos 27 anos da filha em uma publicação nas redes sociais. “Bom dia. Bruna completa hoje 27 anos de vida, mas continua sendo meu bebê. Médica formada há dois anos, está completando agora com maestria o seu segundo ano de residência em ortopedia. Ama a profissão que escolheu. Meu amor incondicional, me enche de orgulho cada vez mais”, escreveu, destacando ainda a personalidade de Bruna: “Canceriana igual a mim, sensível, emotiva, personalidade forte, determinada, uma delícia de gente. Minha filha, Dra. Bruna Trindade Andrade, te amo agora e te amarei por toda a eternidade, minha querida”.

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Netinho morreu em decorrência de complicações de um linfoma não Hodgkin do tipo B, câncer diagnosticado pela primeira vez em fevereiro de 2025. Após um período de tratamento, a doença voltou em maio de 2026. O artista estava internado em Salvador desde o fim de setembro.

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A morte foi confirmada pela assessoria do cantor, que informou que o quadro evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos. Por desejo expresso do artista, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, com a presença de familiares e amigos próximos.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)

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Netinho
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