A história por trás de ‘Milla’, sucesso de Netinho, que morreu aos 60 anos

O cantor Netinho, um dos maiores nomes do axé music, morreu nesta terça-feira, 13, aos 60 anos, em Salvador, após uma longa batalha contra um linfoma não Hodgkin. Entre os muitos sucessos de sua carreira, Milla se destaca como um marco da música baiana e brasileira. A música foi composta por Manno Góes em parceria com Tuca Fernandes, no final dos anos 1980, mas só ganhou os palcos na voz de Netinho em 1996.

Continua após a publicidade Em entrevista ao Fantástico, em 2015, o compositor revelou que a inspiração veio de um romance vivido em Mar Grande, na Ilha de Itaparica. Anos depois do relacionamento, os dois voltaram a se encontrar por uma coincidência: a mulher se mudou para o mesmo prédio em que ele morava. “Milla existiu realmente. Foi um amor de verão que aconteceu em Mar Grande, como a música retrata”, contou o compositor. Na época da entrevista, ambos já haviam seguido caminhos diferentes, estavam casados e tinham filhos. Continua após a publicidade Lançada no álbum Netinho ao Vivo! (1996), Milla se tornou o maior hit da carreira solo do cantor. No Brasil, o disco vendeu mais de 1 milhão de cópias. Em Portugal, a música ficou 10 semanas em primeiro lugar nas paradas e ajudou o álbum a se tornar o segundo mais vendido de 1998 no país.

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