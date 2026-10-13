A história por trás de ‘Milla’, sucesso de Netinho, que morreu aos 60 anos
Música já foi regravada em ao menos oito idiomas
O cantor Netinho, um dos maiores nomes do axé music, morreu nesta terça-feira, 13, aos 60 anos, em Salvador, após uma longa batalha contra um linfoma não Hodgkin. Entre os muitos sucessos de sua carreira, Milla se destaca como um marco da música baiana e brasileira. A música foi composta por Manno Góes em parceria com Tuca Fernandes, no final dos anos 1980, mas só ganhou os palcos na voz de Netinho em 1996.
Em entrevista ao Fantástico, em 2015, o compositor revelou que a inspiração veio de um romance vivido em Mar Grande, na Ilha de Itaparica. Anos depois do relacionamento, os dois voltaram a se encontrar por uma coincidência: a mulher se mudou para o mesmo prédio em que ele morava. “Milla existiu realmente. Foi um amor de verão que aconteceu em Mar Grande, como a música retrata”, contou o compositor. Na época da entrevista, ambos já haviam seguido caminhos diferentes, estavam casados e tinham filhos.
Lançada no álbum Netinho ao Vivo! (1996), Milla se tornou o maior hit da carreira solo do cantor. No Brasil, o disco vendeu mais de 1 milhão de cópias. Em Portugal, a música ficou 10 semanas em primeiro lugar nas paradas e ajudou o álbum a se tornar o segundo mais vendido de 1998 no país.
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