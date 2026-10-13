Amigos e famosos lamentam morte de Netinho

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O cantor Netinho, ícone da axé music, morreu aos 60 anos, vítima de um linfoma não Hodgkin. A notícia comoveu artistas como Claudia Leitte, Binho Simões e Sarajane, que prestaram suas homenagens. A equipe do artista informou que o câncer evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos. Seu legado de energia e carisma foi lembrado, e o velório será reservado.

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A morte do cantor Netinho, aos 60 anos, nesta terça-feira, 13, provocou comoção entre artistas, amigos e fãs nas redes sociais. Ícone da axé music e dono de sucessos como Milla e Beijo na Boca, o baiano estava internado em Salvador (BA) e enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, câncer que afeta o sistema linfático.

Claudia Leitte foi uma das artistas que prestaram homenagem ao cantor. “Descanse em paz, meu irmão”, escreveu a cantora, acompanhando a mensagem de um emoji de choro, na legenda de uma foto ao lado do amigo. O cantor Binho Simões também lamentou a perda com emojis de tristeza e oração. Já Lucas Brito desejou que Netinho fosse recebido por Deus. O humorista Márvio Lúcio, conhecido como Carioca, destacou a trajetória do artista: “Meus sentimentos. Grande artista! Que Deus o guarde em um ótimo lugar”.

A cantora e compositora Sarajane também se manifestou. “Você foi um grande guerreiro. A música está triste com sua partida no planeta, mas sua caminhada não termina”, escreveu, enviando condolências aos familiares e à comunidade artística. Em um comentário no perfil de Netinho, o senador Magno Malta também lamentou a perda: “Dor profunda. Um amigo com quem pude dividir com minha família as maravilhas de Jesus e seu reino eterno. Saudade”.

Em comunicado, a equipe de Netinho informou que o linfoma evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos. A assessoria também destacou o legado do cantor, lembrado pela energia, pelo carisma e pela capacidade de emocionar o público.

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Durante os últimos meses de tratamento, Netinho costumava expressar gratidão pela trajetória que construiu. “Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte”, dizia o artista, segundo a equipe. Por desejo do cantor, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, com a presença apenas de familiares e amigos próximos.

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