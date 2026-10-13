OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Cultura

Amigos e famosos lamentam morte de Netinho

Cantor faleceu nesta terça-feira, 13, aos 60 anos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 11h31 | Atualizado em 13 out 2026, 11h51
A cantora Claudia Leitte, com cabelos loiros e maquiagem escura nos olhos, sorri ao lado de um homem de cabelo curto e escuro, que usa uma corrente prateada e também sorri, ambos em frente a um painel com o nome Claudia Leitte e outros logotipos
Netinho e Claudia Leitte (Instagram/Reprodução)
Continua após publicidade
Amigos e famosos lamentam morte de Netinho Priorize VEJA no Google

A morte do cantor Netinho, aos 60 anos, nesta terça-feira, 13, provocou comoção entre artistas, amigos e fãs nas redes sociais. Ícone da axé music e dono de sucessos como Milla e Beijo na Boca, o baiano estava internado em Salvador (BA) e enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, câncer que afeta o sistema linfático.

Claudia Leitte foi uma das artistas que prestaram homenagem ao cantor. “Descanse em paz, meu irmão”, escreveu a cantora, acompanhando a mensagem de um emoji de choro, na legenda de uma foto ao lado do amigo. O cantor Binho Simões também lamentou a perda com emojis de tristeza e oração. Já Lucas Brito desejou que Netinho fosse recebido por Deus. O humorista Márvio Lúcio, conhecido como Carioca, destacou a trajetória do artista: “Meus sentimentos. Grande artista! Que Deus o guarde em um ótimo lugar”.

A cantora e compositora Sarajane também se manifestou. “Você foi um grande guerreiro. A música está triste com sua partida no planeta, mas sua caminhada não termina”, escreveu, enviando condolências aos familiares e à comunidade artística. Em um comentário no perfil de Netinho, o senador Magno Malta também lamentou a perda: “Dor profunda. Um amigo com quem pude dividir com minha família as maravilhas de Jesus e seu reino eterno. Saudade”.

Siga

Em comunicado, a equipe de Netinho informou que o linfoma evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos. A assessoria também destacou o legado do cantor, lembrado pela energia, pelo carisma e pela capacidade de emocionar o público.

Continua após a publicidade

Durante os últimos meses de tratamento, Netinho costumava expressar gratidão pela trajetória que construiu. “Partirei feliz, realizado, pois a vida me deu muito mais do que eu sonhei. Levarei comigo o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte”, dizia o artista, segundo a equipe. Por desejo do cantor, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, com a presença apenas de familiares e amigos próximos.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Câncer
Gente
Morte
Netinho
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).