Cantor Netinho é internado após retorno de câncer

O cantor Netinho, 60 anos, voltou a ser internado em Salvador (BA), após a recidiva de um linfoma não Hodgkin. O artista está no Hospital Aliança Star, onde também passou por tratamento anteriormente. A informação foi confirmada pela sua assessoria nesta quarta-feira, 30.

“Neste momento delicado, o artista decidiu se afastar temporariamente das redes sociais para concentrar todas as suas energias no tratamento e na busca pela recuperação. Novas atualizações serão divulgadas assim que houver uma resposta sobre os resultados do tratamento. Enquanto isso, fãs e amigos seguem na torcida pela recuperação do artista, que atravessa mais uma etapa importante de sua luta contra a doença”, informou a nota divulgada nas redes sociais do artista.

Netinho foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin em março de 2025, depois de apresentar fortes dores nas pernas e nas costas. Na ocasião, ficou 25 dias internado no mesmo hospital. Após o tratamento, chegou a anunciar que não havia mais sinais da doença e retomou gradualmente a carreira. Em maio deste ano, no entanto, ele revelou que o câncer havia voltado. A descoberta ocorreu após procurar atendimento médico por causa de um problema renal. Desde então, o cantor retomou as sessões de quimioterapia. Em agosto, havia informado que já tinha passado pela nona sessão e que ainda faria outras sete antes de um transplante autólogo de medula.

Conhecido principalmente pelos sucessos do axé nos anos 1990, Netinho ficou marcado por músicas como Milla, Pra Te Ter Aqui e Preciso de Você.

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