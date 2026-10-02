Programa da HBO debocha de Flávio Bolsonaro: ‘Problemas paternos escancarados’

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John Oliver dedicou o segmento principal de seu programa na HBO às eleições brasileiras, com duras críticas à família Bolsonaro e à produção do filme “Dark Horse”. Ele ainda fez piadas com os vídeos de exercícios de Lula e mencionou a inelegibilidade de Jair, alertando sobre a volta de um “imbecil perigoso”.

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A edição mais recente do Last Week Tonight with John Oliver, exibida pela HBO nos Estados Unidos, dedicou seu segmento principal às eleições brasileiras. Em pouco mais de 25 minutos, o apresentador comentou as campanhas, a produção do filme Dark Horse e fez duras críticas à família Bolsonaro. “Espero que, no próximo domingo, a mensagem de resistência e os exercícios de academia de Lula ganhem muito mais força do que o alarmismo e os problemas paternos escancarados de Flávio”, afirmou.

Oliver, que ganhou é conhecido pelas críticas a Donald Trump e já havia criticado Jair Bolsonaro na cobertura das eleições de 2022, abriu o programa com candidatos de nomes chamativos. “Como vocês devem lembrar da nossa cobertura anterior, os candidatos a cargos menores no Brasil costumam ser muito divertidos”, disse, citando Walcy Vieira, o Mick Jagger (PT), de Goiás, Frodo (PSTU), de São Paulo, e Shrek (PDT), de Minas Gerais.

Em seguida, Oliver falou da inelegibilidade de Jair Bolsonaro e da candidatura de Flávio. “É preocupante, pois significa que a quarta maior democracia do mundo, e o país que abriga a floresta tropical fundamental para as metas climáticas globais, pode voltar a ser governada por um imbecil perigoso chamado Bolsonaro”, afirmou. Ele também lembrou o episódio em que o ex-presidente tentou abrir a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda.

Lula também foi alvo de piadas, pelos vídeos de exercícios que publica nas redes. “Acho que falo por todo mundo quando digo que isso é realmente inspirador. Mais especificamente, está me inspirando a cair fora do Instagram, para não correr o risco de ver um senhor de 80 anos, com as axilas de fora, gravando conteúdo geriátrico para atrair olhares”, brincou.

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A maior parte do segmento foi dedicada a Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro estrelada por Jim Caviezel, e à ligação do filme com o escândalo do Banco Master. Oliver citou a frase enviada na véspera da prisão de Vorcaro: “Irmão, estou e estarei contigo sempre”. “É uma mensagem estranhamente íntima para mandar a alguém com quem você não tem nenhuma associação”, disse.