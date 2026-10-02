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Cultura

Programa da HBO debocha de Flávio Bolsonaro: ‘Problemas paternos escancarados’

John Oliver comentou sobre nomes curiosos de candidatos, filme 'Dark Horse' e exercícios físicos de Lula no 'Last Week Tonight'

Por Lucas Almeida 2 out 2026, 13h19 | Atualizado em 2 out 2026, 13h39
John Oliver, de óculos e terno azul-marinho com gravata vermelha, sentado à mesa com as mãos entrelaçadas, olha para frente. Ao fundo, um telão exibe a bandeira do Brasil com o texto BRAZIL ELECTIONS em branco
John Oliver no 'Last Week Tonight' (LastWeekTonight/Youtube)
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A edição mais recente do Last Week Tonight with John Oliver, exibida pela HBO nos Estados Unidos, dedicou seu segmento principal às eleições brasileiras. Em pouco mais de 25 minutos, o apresentador comentou as campanhas, a produção do filme Dark Horse e fez duras críticas à família Bolsonaro. “Espero que, no próximo domingo, a mensagem de resistência e os exercícios de academia de Lula ganhem muito mais força do que o alarmismo e os problemas paternos escancarados de Flávio”, afirmou.

Oliver, que ganhou é conhecido pelas críticas a Donald Trump e já havia criticado Jair Bolsonaro na cobertura das eleições de 2022, abriu o programa com candidatos de nomes chamativos. “Como vocês devem lembrar da nossa cobertura anterior, os candidatos a cargos menores no Brasil costumam ser muito divertidos”, disse, citando Walcy Vieira, o Mick Jagger (PT), de Goiás, Frodo (PSTU), de São Paulo, e Shrek (PDT), de Minas Gerais.

Em seguida, Oliver falou da inelegibilidade de Jair Bolsonaro e da candidatura de Flávio. “É preocupante, pois significa que a quarta maior democracia do mundo, e o país que abriga a floresta tropical fundamental para as metas climáticas globais, pode voltar a ser governada por um imbecil perigoso chamado Bolsonaro”, afirmou. Ele também lembrou o episódio em que o ex-presidente tentou abrir a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda.

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Lula também foi alvo de piadas, pelos vídeos de exercícios que publica nas redes. “Acho que falo por todo mundo quando digo que isso é realmente inspirador. Mais especificamente, está me inspirando a cair fora do Instagram, para não correr o risco de ver um senhor de 80 anos, com as axilas de fora, gravando conteúdo geriátrico para atrair olhares”, brincou.

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A maior parte do segmento foi dedicada a Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro estrelada por Jim Caviezel, e à ligação do filme com o escândalo do Banco Master. Oliver citou a frase enviada na véspera da prisão de Vorcaro: “Irmão, estou e estarei contigo sempre”. “É uma mensagem estranhamente íntima para mandar a alguém com quem você não tem nenhuma associação”, disse.

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