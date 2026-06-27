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Política

Agentes foram à casa de Bolsonaro após tornozeleira perder sinal

Agentes constataram que aparelho estava normal e não precisaram trocá-lo

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2026, 09h56
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro chega em casa para cumprir prisão domiciliar - 27/03/2026 (VINICIUS SCHMIDT / METROPOLES VIA/AFP)
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Agentes foram à casa de Bolsonaro após tornozeleira perder sinal Priorize VEJA no Google

Policiais da central de monitoramento eletrônico foram à casa do Jair Bolsonaro na semana passada após a tornozeleira do ex-presidente perder o sinal.

A informação consta em um relatório da Polícia Civil enviado ao STF, detalhando todas as visitas à casa de Bolsonaro durante a semana.

O episódio aconteceu no último dia 19: por volta das 19h, houve um alerta de perda de sinal da tornozeleira eletrônica. O ex-presidente foi orientado a ir para a área externa da casa até que o sinal fosse reestabelecido.

Quando dois agentes ligados à Secretaria de Administração Penitenciária chegaram ao local, viram que a tornozeleira estava intacta e funcionando normalmente, sem necessidade de troca.

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Bolsonaro já tentou violar a tornozeleira eletrônica, fato que levou à prisão preventiva dele em novembro de 2025. À época, ele tentou violar o aparelho usando um ferro de solda, o que ele alegou que fez por estar sob efeito de remédios.

O relatório da Polícia Civil também mostra outro detalhe curioso: Flávio Bolsonaro esteve na casa do pai na manhã do dia 24. Mais tarde naquele dia, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou um vídeo em que diz ter sido maltratada e humilhada pelo senador.

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