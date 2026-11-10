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Cultura

Paolla Oliveira reage a rumores de romance com surfista

Atriz se manifestou sobre suposto affair com João Chianca

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 10h02 | Atualizado em 10 nov 2026, 10h14
Homem sem camisa com barba e cabelo cacheado bebendo água de uma garrafa preta, em um dia ensolarado com carros e montanhas ao fundo. Ao lado, uma mulher com cabelos longos e castanhos, maquiagem e um top dourado brilhante, posando em um ambiente interno
Chumbinho e Paolla Oliveira (Instagram/Reprodução)
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Paolla Oliveira reage a rumores de romance com surfista Priorize VEJA no Google

Paolla Oliveira abriu o jogo sobre os rumores de um possível romance com o surfista João Chianca, conhecido como Chumbinho. Questionada sobre o suposto affair, a atriz afirmou que está solteira e aproveitando a fase atual, mas preferiu não entrar em detalhes sobre sua intimidade. “Vocês adoram, né? Menina, eu estou solteira. Estou viva, não é bom isso?”, brincou.

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Conhecida por preservar a vida pessoal, Paolla ainda defendeu o direito de manter sua intimidade longe dos holofotes. “Eu não falo muito da minha intimidade. As pessoas sabem disso, apesar de um relacionamento ter aparecido um pouco mais. Acho que esse é um direito que eu tenho, de manter a minha intimidade”, afirmou.

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Os rumores envolvendo João Chianca ganharam força após interações entre os dois nas redes sociais. A mãe do surfista também chamou atenção ao comentar uma publicação da atriz, além de comparecer à coroação de Paolla como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. A atriz está solteira desde o fim do relacionamento com o cantor Diogo Nogueira, com quem viveu um romance por cerca de cinco anos.

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